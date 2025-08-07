Рейтинг@Mail.ru
23:31 07.08.2025 (обновлено: 00:42 08.08.2025)
Трамп заявил, что не ставит условием встречи с Путиным контакты с Зеленским
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Контакты Москвы и Киева не станут условием Вашингтона для встречи президентов России и США, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме."Нет, он (Владимир Путин.— Прим. ред.) не должен", — ответил политик на соответствующий вопрос.По словам Трампа, и президент России, и глава киевского режима хотят встретиться с ним. Американский лидер также пообещал сделать все возможное для прекращения конфликта.Встреча лидеровВ четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Контакты Москвы и Киева не станут условием Вашингтона для встречи президентов России и США, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
"Нет, он (Владимир Путин.— Прим. ред.) не должен", — ответил политик на соответствующий вопрос.
По словам Трампа, и президент России, и глава киевского режима хотят встретиться с ним. Американский лидер также пообещал сделать все возможное для прекращения конфликта.

Встреча лидеров

В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.
Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.
Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.

Накануне Путин принял американского представителя в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через Уиткоффа лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества России и США.

