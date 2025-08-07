https://ria.ru/20250807/tramp-2034039877.html

Трамп заявил, что не ставит условием встречи с Путиным контакты с Зеленским

Контакты Москвы и Киева не станут условием Вашингтона для встречи президентов России и США, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме. РИА Новости, 08.08.2025

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Контакты Москвы и Киева не станут условием Вашингтона для встречи президентов России и США, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме."Нет, он (Владимир Путин.— Прим. ред.) не должен", — ответил политик на соответствующий вопрос.По словам Трампа, и президент России, и глава киевского режима хотят встретиться с ним. Американский лидер также пообещал сделать все возможное для прекращения конфликта.Встреча лидеровВ четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.

дональд трамп, в мире, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский