Трамп заявил, что не ставит условием встречи с Путиным контакты с Зеленским
Контакты Москвы и Киева не станут условием Вашингтона для встречи президентов России и США, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-07T23:31:00+03:00
2025-08-07T23:31:00+03:00
2025-08-08T00:42:00+03:00
дональд трамп
в мире
россия
сша
владимир путин
владимир зеленский
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Контакты Москвы и Киева не станут условием Вашингтона для встречи президентов России и США, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме."Нет, он (Владимир Путин.— Прим. ред.) не должен", — ответил политик на соответствующий вопрос.По словам Трампа, и президент России, и глава киевского режима хотят встретиться с ним. Американский лидер также пообещал сделать все возможное для прекращения конфликта.Встреча лидеровВ четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
россия
сша
Дональд Трамп, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский
