Трамп не заинтересован в возобновлении ДРСМД без участия Китая

Кортунов: Трамп заинтересован в возобновлении ДРСМД только при участии Китая
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Контроль за ракетно-ядерными вооружениями никогда не был приоритетом для администрации Трампа, которая рассматривает возобновление договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) исключительно при участии Китая, сообщил в четверг на круглом столе в МИА "Россия Сегодня" американист, политолог Андрей Кортунов.
"Для Трампа контроль над стратегическими вооружениями, особенно если говорить о двустороннем формате, - не приоритет. И он это показал очень хорошо во время своей первой администрации, когда США вышли из договора РСМД, и когда фактически была заморожена работа по продлению договора СНВ-3. США могут быть заинтересованы в восстановлении каких-то механизмов, связанных с ракетами средней и меньшей дальности, но, по всей видимости, лишь при условии, что в такого рода переговорах примет участие Китай", - сказал Кортунов.
В то же время политолог отметил, что Китай не будет участвовать в договоре РСМД, потому что ракеты средней и меньшей дальности являются стратегическом потенциалом страны.
"Китай едва ли в каком-то обозримом будущем будет готов присоединится к этим переговорам, поскольку, если мы возвращаемся к ликвидации систем этого класса, то фактически для Китая это ядерное разоружение - не полное, но близко к полному. Понятно, что Пекин на это дело пойти не может", - подчеркнул Кортунов.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. В соответствии с договором СССР и США должны были в течение трех лет уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.