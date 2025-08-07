Рейтинг@Mail.ru
Трамп понимает, что давление на Россию не работает, считает эксперт - РИА Новости, 07.08.2025
13:37 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/tramp-2033914648.html
Трамп понимает, что давление на Россию не работает, считает эксперт
Трамп понимает, что давление на Россию не работает, считает эксперт - РИА Новости, 07.08.2025
Трамп понимает, что давление на Россию не работает, считает эксперт
Американский президент Дональд Трамп понимает, что давление на Россию не действует, поэтому вновь пытается вернуться к дипломатии, договариваясь о личной... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T13:37:00+03:00
2025-08-07T13:37:00+03:00
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
станислав митрахович
встреча путина с уиткоффом 6 августа
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_0:135:3062:1857_1920x0_80_0_0_28527c44232e70ac2b77e943ebee95e4.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп понимает, что давление на Россию не действует, поэтому вновь пытается вернуться к дипломатии, договариваясь о личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, такое мнение высказал РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента. "Трамп увидел, что не получается у него организовать это большое красивое нефтяное эмбарго против России, и теперь вместо этого он пытается в очередной раз с Путиным организовать большую красивую встречу, после которой объявит о большой красивой победе в дипломатии", - прокомментировал Митрахович. Решение же о личной встрече с российским президентом, по словам эксперта, продиктовано пониманием Трампа, что давление не работает и надо возвращаться к дипломатии. Но Митрахович не исключил, что текущие планы - это лишь часть той "спирали", в которой находится американский президент. Трамп пытается решить вопросы с Россией то за счет новых санкций, то за счет переговоров, но пока у него не получается ни то, ни другое. "Он пытается дипломатически действовать, у него не получается, то пытается давить, и тоже не получается. И вот после этого перескакивает между этими двумя частями спирали", - считает Митрахович. Эксперт также ожидает, что одной из тем разговора глав России и США могут стать возможные действия Штатов в отношении покупателей российской нефти, за счет которых американский президент пытался остановить специальную военную операцию на Украине. Трамп в среду подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, администрация США допускает введение дополнительной пошлины в 25% на товары других стран, покупающих российскую нефть.
россия
сша
украина
Трамп понимает, что давление на Россию не работает, считает эксперт

Митрахович: Трамп вернулся к дипломатии из-за невозможности давления на Россию

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп понимает, что давление на Россию не действует, поэтому вновь пытается вернуться к дипломатии, договариваясь о личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, такое мнение высказал РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Трамп увидел, что не получается у него организовать это большое красивое нефтяное эмбарго против России, и теперь вместо этого он пытается в очередной раз с Путиным организовать большую красивую встречу, после которой объявит о большой красивой победе в дипломатии", - прокомментировал Митрахович.
Решение же о личной встрече с российским президентом, по словам эксперта, продиктовано пониманием Трампа, что давление не работает и надо возвращаться к дипломатии. Но Митрахович не исключил, что текущие планы - это лишь часть той "спирали", в которой находится американский президент. Трамп пытается решить вопросы с Россией то за счет новых санкций, то за счет переговоров, но пока у него не получается ни то, ни другое. "Он пытается дипломатически действовать, у него не получается, то пытается давить, и тоже не получается. И вот после этого перескакивает между этими двумя частями спирали", - считает Митрахович.
Эксперт также ожидает, что одной из тем разговора глав России и США могут стать возможные действия Штатов в отношении покупателей российской нефти, за счет которых американский президент пытался остановить специальную военную операцию на Украине.
Трамп в среду подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, администрация США допускает введение дополнительной пошлины в 25% на товары других стран, покупающих российскую нефть.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинСтанислав МитраховичВстреча Путина с Уиткоффом 6 августаВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
