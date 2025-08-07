Трамп понимает, что давление на Россию не работает, считает эксперт
Митрахович: Трамп вернулся к дипломатии из-за невозможности давления на Россию
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп понимает, что давление на Россию не действует, поэтому вновь пытается вернуться к дипломатии, договариваясь о личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, такое мнение высказал РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента.
"Трамп увидел, что не получается у него организовать это большое красивое нефтяное эмбарго против России, и теперь вместо этого он пытается в очередной раз с Путиным организовать большую красивую встречу, после которой объявит о большой красивой победе в дипломатии", - прокомментировал Митрахович.
Решение же о личной встрече с российским президентом, по словам эксперта, продиктовано пониманием Трампа, что давление не работает и надо возвращаться к дипломатии. Но Митрахович не исключил, что текущие планы - это лишь часть той "спирали", в которой находится американский президент. Трамп пытается решить вопросы с Россией то за счет новых санкций, то за счет переговоров, но пока у него не получается ни то, ни другое. "Он пытается дипломатически действовать, у него не получается, то пытается давить, и тоже не получается. И вот после этого перескакивает между этими двумя частями спирали", - считает Митрахович.
Эксперт также ожидает, что одной из тем разговора глав России и США могут стать возможные действия Штатов в отношении покупателей российской нефти, за счет которых американский президент пытался остановить специальную военную операцию на Украине.
Трамп в среду подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, администрация США допускает введение дополнительной пошлины в 25% на товары других стран, покупающих российскую нефть.