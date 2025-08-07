Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил заявления Трампа после визита Уиткоффа в Москву - РИА Новости, 07.08.2025
10:54 07.08.2025
Эксперт оценил заявления Трампа после визита Уиткоффа в Москву
Эксперт оценил заявления Трампа после визита Уиткоффа в Москву
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
стив уиткофф
встреча путина с уиткоффом 6 августа
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию после визита его спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию внушают оптимизм, поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Президент РФ Владимир Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. "Хотелось бы верить, что Трамп делает то, что говорит. Он говорит, что его цель – скорейшее завершение конфликта на Украине. Так и наша цель, цель СВО – скорейшее завершение войны на Украине, которая была развязана в 2014 году, больше 10 лет назад. В этом смысле наши цели совпадают, поэтому такая позиция американского президента внушает некоторый оптимизм", - полагает собеседник агентства. Как отметил эксперт, Трамп заявил, что после визита его спецпосланника в Москву возник определенный прогресс. При этом, полагает Мартынов, сейчас Трамп заинтересован в скорейшей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отмечает эксперт, это обусловлено не только урегулированием украинского кризиса, но и длительным отсутствием контактов между лидерами США и РФ еще со времен его предшественника Джо Байдена. "Трамп со свойственным ему напором и нетерпеливостью, очевидно, и это обусловлено политической борьбой в США, желает видеть хоть какой-то результат. Встреча с Путиным для него – результат", - подчеркивает эксперт. В среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами президента США, утверждала, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а вскоре после этого - провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Владимира Зеленского.
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, встреча путина с уиткоффом 6 августа, москва
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа, Москва
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию после визита его спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию внушают оптимизм, поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Президент РФ Владимир Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
"Хотелось бы верить, что Трамп делает то, что говорит. Он говорит, что его цель – скорейшее завершение конфликта на Украине. Так и наша цель, цель СВО – скорейшее завершение войны на Украине, которая была развязана в 2014 году, больше 10 лет назад. В этом смысле наши цели совпадают, поэтому такая позиция американского президента внушает некоторый оптимизм", - полагает собеседник агентства.
Как отметил эксперт, Трамп заявил, что после визита его спецпосланника в Москву возник определенный прогресс. При этом, полагает Мартынов, сейчас Трамп заинтересован в скорейшей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отмечает эксперт, это обусловлено не только урегулированием украинского кризиса, но и длительным отсутствием контактов между лидерами США и РФ еще со времен его предшественника Джо Байдена.
"Трамп со свойственным ему напором и нетерпеливостью, очевидно, и это обусловлено политической борьбой в США, желает видеть хоть какой-то результат. Встреча с Путиным для него – результат", - подчеркивает эксперт.
В среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами президента США, утверждала, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а вскоре после этого - провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Владимира Зеленского.
