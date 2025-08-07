https://ria.ru/20250807/tramp-2033851410.html

Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским, пишут СМИ

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал свою команду быстрее планировать встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает CNN. РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп призвал свою команду быстрее планировать встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает CNN."Помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч. Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро", — сообщил телеканал со ссылкой на американских чиновников.Накануне газета New York Times утверждала, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с Путиным, а вскоре после этого — провести трехсторонние переговоры с участием и Зеленского.Визит Уиткоффа в МосквуВ среду Путин принял американского представителя Стива Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Трампа в Россию с начала года.Как уточнял после завершения встречи помощник президента Юрий Ушаков, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков отметил, что также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными и добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.

