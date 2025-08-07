Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 07.08.2025 (обновлено: 08:41 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/tramp-2033851410.html
Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским, пишут СМИ
Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2025
Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским, пишут СМИ
Глава Белого дома Дональд Трамп призвал свою команду быстрее планировать встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает CNN. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T03:36:00+03:00
2025-08-07T08:41:00+03:00
москва
украина
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032084802_0:141:2118:1332_1920x0_80_0_0_ed6020d4b3ff0a1fbe3ae929e2281897.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп призвал свою команду быстрее планировать встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает CNN."Помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч. Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро", — сообщил телеканал со ссылкой на американских чиновников.Накануне газета New York Times утверждала, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с Путиным, а вскоре после этого — провести трехсторонние переговоры с участием и Зеленского.Визит Уиткоффа в МосквуВ среду Путин принял американского представителя Стива Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Трампа в Россию с начала года.Как уточнял после завершения встречи помощник президента Юрий Ушаков, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков отметил, что также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными и добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.
https://ria.ru/20250807/peregovory-2033824699.html
https://ria.ru/20250807/putin-2033826271.html
https://ria.ru/20250807/zelenskiy-2033829497.html
москва
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032084802_0:46:2100:1621_1920x0_80_0_0_eb4e83c57b26ad5a449e6010736b6f6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, россия, в мире
Москва, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, В мире

Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским, пишут СМИ

© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп призвал свою команду быстрее планировать встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает CNN.
"Помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч. Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро", — сообщил телеканал со ссылкой на американских чиновников.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Рубио анонсировал переговоры по сближению позиций Москвы и Киева
Вчера, 00:30
Накануне газета New York Times утверждала, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с Путиным, а вскоре после этого — провести трехсторонние переговоры с участием и Зеленского.

Визит Уиткоффа в Москву

В среду Путин принял американского представителя Стива Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Трампа в Россию с начала года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Путин доволен": в Киеве признали мрачную правду о визите Уиткоффа в Москву
Вчера, 00:51
Как уточнял после завершения встречи помощник президента Юрий Ушаков, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков отметил, что также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными и добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Уже обманул": раскрыт гамбит Зеленского против России и США
Вчера, 01:41
 
МоскваУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала