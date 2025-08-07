Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 07.08.2025 (обновлено: 04:20 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/tramp-2033835445.html
Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским, пишут СМИ
Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2025
Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп призвал свою команду действовать быстро при планировании встреч с российским коллегой Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T03:36:00+03:00
2025-08-07T04:20:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032084802_0:114:2500:1521_1920x0_80_0_0_2ec80f0fe0f313ffcd62891a4d061aae.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал свою команду действовать быстро при планировании встреч с российским коллегой Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает телеканал CNN со ссылкой на чиновников Белого дома."Помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч. Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро", — говорится в публикации.Накануне газета New York Times утверждала, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с Путиным, а вскоре после этого — провести трехсторонние переговоры с участием и Зеленского.Визит Уиткоффа в МосквуВ среду Владимир Путин провел переговоры со американским представителем Стивом Уиткоффом в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Стивена Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными.Американский лидер добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.
https://ria.ru/20250807/tramp-2033826937.html
https://ria.ru/20250805/tramp-2033346188.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032084802_147:0:2370:1667_1920x0_80_0_0_084f6dae7cfeb09060f845d2833fb1fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским, пишут СМИ

CNN: Трамп призвал команду быстро планировать встречи с Путиным и Зеленским

© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал свою команду действовать быстро при планировании встреч с российским коллегой Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает телеканал CNN со ссылкой на чиновников Белого дома.
"Помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч. Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Трамп пообещал больше вторичных санкций против партнеров России
01:01
Накануне газета New York Times утверждала, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с Путиным, а вскоре после этого — провести трехсторонние переговоры с участием и Зеленского.

Визит Уиткоффа в Москву

В среду Владимир Путин провел переговоры со американским представителем Стивом Уиткоффом в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.
Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Стивена Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными.
Американский лидер добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Зачем Трамп отправил гонца к Путину
5 августа, 08:00
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала