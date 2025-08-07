https://ria.ru/20250807/tramp-2033835445.html

Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским, пишут СМИ

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал свою команду действовать быстро при планировании встреч с российским коллегой Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает телеканал CNN со ссылкой на чиновников Белого дома."Помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч. Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро", — говорится в публикации.Накануне газета New York Times утверждала, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с Путиным, а вскоре после этого — провести трехсторонние переговоры с участием и Зеленского.Визит Уиткоффа в МосквуВ среду Владимир Путин провел переговоры со американским представителем Стивом Уиткоффом в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Стивена Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными.Американский лидер добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.

