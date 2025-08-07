ВСУ заявили о возведении фортификационных сооружений вокруг Сум
Украинский генерал Апостол заявил о возведении фортификаций вокруг города Сумы
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ бригадный генерал Олег Апостол на фоне проблем с фортификационными сооружениями из-за коррупции в Сумской области заявил о возведении таковых вокруг города Сумы, объяснив их строительство возможным обострением ситуации на этом направлении.
В настоящее время в приграничье в Сумской области идут боевые действия. При этом депутат Верховной рады Александр Качура 7 июля заявлял, что полиция расследует дело о возможном хищении бюджетных средств подрядчиками, строившими фортификационные сооружения в Сумской области на Украине, проверки идут в отношении шести фирм.
"Силы обороны Украины должны быть готовы ко всем сценариям. Обострение на сумском направлении - один из них. Сейчас проводится активная работа по обустройству фортификаций", - заявил он в интервью украинскому изданию Telegraf, отвечая на вопрос о подготовке города к круговой обороне.
В июле представитель пророссийского подполья заявил РИА Новости, что боевики ВСУ публично обвиняют киевский режим в разворовывании средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений в Сумской области.
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с РФ Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая при этом в начале июня раскритиковала действия главкома ВСУ Александра Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области.
В конце июня депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что РФ не исключает возможности "забрать" город Сумы, вновь заявил о больших проблемах с фортификациями в регионе. В июле депутат Верховной рады Александр Качура заявлял, что полиция расследует дело о возможном хищении бюджетных средств подрядчиками, строившими фортификационные сооружения в Сумской области на Украине, проверки идут в отношении шести фирм.
