https://ria.ru/20250807/sumy-2033832671.html

ВСУ заявили о возведении фортификационных сооружений вокруг Сум

ВСУ заявили о возведении фортификационных сооружений вокруг Сум - РИА Новости, 07.08.2025

ВСУ заявили о возведении фортификационных сооружений вокруг Сум

Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ бригадный генерал Олег Апостол на фоне проблем с фортификационными сооружениями из-за коррупции в Сумской области... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T02:45:00+03:00

2025-08-07T02:45:00+03:00

2025-08-07T02:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

украина

россия

сергей рахманинов

александр сырский

алексей гончаренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028303952_304:0:2883:1451_1920x0_80_0_0_2cc196fb5dd02b1086126882813351e2.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ бригадный генерал Олег Апостол на фоне проблем с фортификационными сооружениями из-за коррупции в Сумской области заявил о возведении таковых вокруг города Сумы, объяснив их строительство возможным обострением ситуации на этом направлении. В настоящее время в приграничье в Сумской области идут боевые действия. При этом депутат Верховной рады Александр Качура 7 июля заявлял, что полиция расследует дело о возможном хищении бюджетных средств подрядчиками, строившими фортификационные сооружения в Сумской области на Украине, проверки идут в отношении шести фирм. "Силы обороны Украины должны быть готовы ко всем сценариям. Обострение на сумском направлении - один из них. Сейчас проводится активная работа по обустройству фортификаций", - заявил он в интервью украинскому изданию Telegraf, отвечая на вопрос о подготовке города к круговой обороне. В июле представитель пророссийского подполья заявил РИА Новости, что боевики ВСУ публично обвиняют киевский режим в разворовывании средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений в Сумской области. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с РФ Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая при этом в начале июня раскритиковала действия главкома ВСУ Александра Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области. В конце июня депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что РФ не исключает возможности "забрать" город Сумы, вновь заявил о больших проблемах с фортификациями в регионе. В июле депутат Верховной рады Александр Качура заявлял, что полиция расследует дело о возможном хищении бюджетных средств подрядчиками, строившими фортификационные сооружения в Сумской области на Украине, проверки идут в отношении шести фирм.

https://ria.ru/20250707/vsu-2027568682.html

https://ria.ru/20250806/ukraina-2033759706.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сумская область, украина, россия, сергей рахманинов, александр сырский, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины