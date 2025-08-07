Рейтинг@Mail.ru
ВСУ заявили о возведении фортификационных сооружений вокруг Сум - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:45 07.08.2025 (обновлено: 02:46 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/sumy-2033832671.html
ВСУ заявили о возведении фортификационных сооружений вокруг Сум
ВСУ заявили о возведении фортификационных сооружений вокруг Сум - РИА Новости, 07.08.2025
ВСУ заявили о возведении фортификационных сооружений вокруг Сум
Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ бригадный генерал Олег Апостол на фоне проблем с фортификационными сооружениями из-за коррупции в Сумской области... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T02:45:00+03:00
2025-08-07T02:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
россия
сергей рахманинов
александр сырский
алексей гончаренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028303952_304:0:2883:1451_1920x0_80_0_0_2cc196fb5dd02b1086126882813351e2.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ бригадный генерал Олег Апостол на фоне проблем с фортификационными сооружениями из-за коррупции в Сумской области заявил о возведении таковых вокруг города Сумы, объяснив их строительство возможным обострением ситуации на этом направлении. В настоящее время в приграничье в Сумской области идут боевые действия. При этом депутат Верховной рады Александр Качура 7 июля заявлял, что полиция расследует дело о возможном хищении бюджетных средств подрядчиками, строившими фортификационные сооружения в Сумской области на Украине, проверки идут в отношении шести фирм. "Силы обороны Украины должны быть готовы ко всем сценариям. Обострение на сумском направлении - один из них. Сейчас проводится активная работа по обустройству фортификаций", - заявил он в интервью украинскому изданию Telegraf, отвечая на вопрос о подготовке города к круговой обороне. В июле представитель пророссийского подполья заявил РИА Новости, что боевики ВСУ публично обвиняют киевский режим в разворовывании средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений в Сумской области. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с РФ Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая при этом в начале июня раскритиковала действия главкома ВСУ Александра Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области. В конце июня депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что РФ не исключает возможности "забрать" город Сумы, вновь заявил о больших проблемах с фортификациями в регионе. В июле депутат Верховной рады Александр Качура заявлял, что полиция расследует дело о возможном хищении бюджетных средств подрядчиками, строившими фортификационные сооружения в Сумской области на Украине, проверки идут в отношении шести фирм.
https://ria.ru/20250707/vsu-2027568682.html
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033759706.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028303952_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_9f01e7c4de52ec874a39185a5603154a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумская область, украина, россия, сергей рахманинов, александр сырский, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Россия, Сергей Рахманинов, Александр Сырский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
ВСУ заявили о возведении фортификационных сооружений вокруг Сум

Украинский генерал Апостол заявил о возведении фортификаций вокруг города Сумы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные несут противотанковые мины
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ бригадный генерал Олег Апостол на фоне проблем с фортификационными сооружениями из-за коррупции в Сумской области заявил о возведении таковых вокруг города Сумы, объяснив их строительство возможным обострением ситуации на этом направлении.
В настоящее время в приграничье в Сумской области идут боевые действия. При этом депутат Верховной рады Александр Качура 7 июля заявлял, что полиция расследует дело о возможном хищении бюджетных средств подрядчиками, строившими фортификационные сооружения в Сумской области на Украине, проверки идут в отношении шести фирм.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
ВСУ грабят жителей Сумской области из-за плохого снабжения
7 июля, 03:53
"Силы обороны Украины должны быть готовы ко всем сценариям. Обострение на сумском направлении - один из них. Сейчас проводится активная работа по обустройству фортификаций", - заявил он в интервью украинскому изданию Telegraf, отвечая на вопрос о подготовке города к круговой обороне.
В июле представитель пророссийского подполья заявил РИА Новости, что боевики ВСУ публично обвиняют киевский режим в разворовывании средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений в Сумской области.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
"Утратил контроль": на Западе сделали заявление о происходящем на Украине
Вчера, 16:47
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с РФ Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая при этом в начале июня раскритиковала действия главкома ВСУ Александра Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области.
В конце июня депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что РФ не исключает возможности "забрать" город Сумы, вновь заявил о больших проблемах с фортификациями в регионе. В июле депутат Верховной рады Александр Качура заявлял, что полиция расследует дело о возможном хищении бюджетных средств подрядчиками, строившими фортификационные сооружения в Сумской области на Украине, проверки идут в отношении шести фирм.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьУкраинаРоссияСергей РахманиновАлександр СырскийАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала