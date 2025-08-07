Белый дом не решается на санкции против Китая из-за торговых переговоров
Флаги США и Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Американская администрация, анализируя возможность введения вторичных санкций против Китая за сотрудничество с Россией, боятся навредить ходу торговых переговоров с Пекином, сообщает издание Atlantic со ссылкой на источники в Белом доме.
"Трамп подписал указ о введении санкций против Индии на этой неделе, поскольку, как сообщил чиновник, он уже был раздражен отсутствием прогресса в торговом соглашении с Дели. Однако он гораздо осторожнее относится к санкциям против Китая, другого ключевого экономического партнера России, опасаясь сорвать текущие торговые переговоры с Пекином", – передает издание.
Ссылаясь на источники, издание сообщило, что вопрос о введении вторичных санкций против России может быть рассмотрен уже в эту пятницу, когда истечет срок, установленный президентом США Дональдом Трампом.
Ранее пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй, комментируя заявление Трампа о возможности введения новых санкций против Китая за сотрудничество с РФ, заявил РИА Новости, что международное сообщество сотрудничает с Россией "разумно и законно, без вреда для третьих стран и заслуживает уважения и защиты".
До этого Трамп в эфире телеканала CNBC заявил, что США и Китай близки к заключению торгового соглашения, которое, по его мнению, будет "хорошим". Он также не исключил возможность личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином до конца 2025 года, если переговоры увенчаются успехом.