Эксперт назвал признаки заката США

Эксперт назвал признаки заката США - РИА Новости, 07.08.2025

Эксперт назвал признаки заката США

Признаков заката США немало, они теряют долю в мировой экономике, слабеют позиции доллара, и к середине XXI века на планете сложится несколько крупных...

2025-08-07T06:33:00+03:00

экономика

сша

китай

индия

альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )

российская академия наук

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Признаков заката США немало, они теряют долю в мировой экономике, слабеют позиции доллара, и к середине XXI века на планете сложится несколько крупных макрорегионов - групп стран, обладающих значительным экономическим, технологическим и демографическим потенциалом, в итоге мир станет более сбалансированным, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "Признаков заката США немало. Во-первых, США постепенно теряют долю в мировой экономике. Это происходит на фоне стремительного роста Китая, Индии и других стран. Во-вторых, позиции доллара слабеют. Он занимает все меньше места в структуре государственных резервов, и доверие к американской валюте в мире постепенно снижается", - заявил собеседник агентства. В ответ на вопрос о том, кто займет место США, он напомнил, что Китай и Россия открыто выступают за многополярный мир. "Скорее всего, к середине XXI века на планете сложится несколько крупных макрорегионов. Я имею в виду группы стран-лидеров, обладающих значительным экономическим, технологическим и демографическим потенциалом", - подчеркнул Бахтизин. "Вокруг них будут формироваться объединения по интересам. Это может быть американский блок, азиатский, возможно, евразийский. Мир станет более сбалансированным, чем в эпоху единой гегемонии", - заключил директор ЦЭМИ РАН.

сша

китай

индия

