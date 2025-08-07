https://ria.ru/20250807/ssha-2033842072.html
Эксперт назвал признаки заката США
Эксперт назвал признаки заката США - РИА Новости, 07.08.2025
Эксперт назвал признаки заката США
Признаков заката США немало, они теряют долю в мировой экономике, слабеют позиции доллара, и к середине XXI века на планете сложится несколько крупных... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T06:33:00+03:00
2025-08-07T06:33:00+03:00
2025-08-07T06:33:00+03:00
экономика
сша
китай
индия
альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:147:3072:1874_1920x0_80_0_0_5b1aec3ea18f82966ad76c9d96431541.jpg
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Признаков заката США немало, они теряют долю в мировой экономике, слабеют позиции доллара, и к середине XXI века на планете сложится несколько крупных макрорегионов - групп стран, обладающих значительным экономическим, технологическим и демографическим потенциалом, в итоге мир станет более сбалансированным, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "Признаков заката США немало. Во-первых, США постепенно теряют долю в мировой экономике. Это происходит на фоне стремительного роста Китая, Индии и других стран. Во-вторых, позиции доллара слабеют. Он занимает все меньше места в структуре государственных резервов, и доверие к американской валюте в мире постепенно снижается", - заявил собеседник агентства. В ответ на вопрос о том, кто займет место США, он напомнил, что Китай и Россия открыто выступают за многополярный мир. "Скорее всего, к середине XXI века на планете сложится несколько крупных макрорегионов. Я имею в виду группы стран-лидеров, обладающих значительным экономическим, технологическим и демографическим потенциалом", - подчеркнул Бахтизин. "Вокруг них будут формироваться объединения по интересам. Это может быть американский блок, азиатский, возможно, евразийский. Мир станет более сбалансированным, чем в эпоху единой гегемонии", - заключил директор ЦЭМИ РАН.
https://ria.ru/20250630/zoloto-2025771077.html
https://ria.ru/20250105/dollar-1992552801.html
сша
китай
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73c66d6338c940114eb39be5e319d772.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, китай, индия, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), российская академия наук
Экономика, США, Китай, Индия, Альберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук ), Российская академия наук
Эксперт назвал признаки заката США
Глава ЦЭМИ Бахтизин заявил, что США теряют долю в мировой экономике