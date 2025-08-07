https://ria.ru/20250807/spetsoperatsiya-2033844541.html
В ДНР начались бои за Шандриголово, заявил Марочко
В ДНР начались бои за Шандриголово, заявил Марочко - РИА Новости, 07.08.2025
В ДНР начались бои за Шандриголово, заявил Марочко
Бои за населенный пункт Шандриголово начались в Краматорском районе ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 07.08.2025
ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Бои за населенный пункт Шандриголово начались в Краматорском районе ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "ВС РФ продолжают развивать успех на западных рубежах ЛНР. В результате продвижения наших войск вдоль автодороги с направления Зеленой Долины ДНР удалось вплотную подойти к населенному пункту Шандриголово и начать мероприятия по его освобождению", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко отметил, что за истекшие сутки севернее Шандриголово наши войска также продвинулись на 300 метров вдоль реки Нитриус. Минобороны России 11 июля сообщало о взятии под контроль подразделениями группировки войск "Запад" населенного пункта Зеленая Долина в ДНР.
