В ДНР начались бои за Шандриголово, заявил Марочко
07.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 07.08.2025
В ДНР начались бои за Шандриголово, заявил Марочко
Бои за населенный пункт Шандриголово начались в Краматорском районе ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Бои за населенный пункт Шандриголово начались в Краматорском районе ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "ВС РФ продолжают развивать успех на западных рубежах ЛНР. В результате продвижения наших войск вдоль автодороги с направления Зеленой Долины ДНР удалось вплотную подойти к населенному пункту Шандриголово и начать мероприятия по его освобождению", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко отметил, что за истекшие сутки севернее Шандриголово наши войска также продвинулись на 300 метров вдоль реки Нитриус. Минобороны России 11 июля сообщало о взятии под контроль подразделениями группировки войск "Запад" населенного пункта Зеленая Долина в ДНР.
ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Бои за населенный пункт Шандриголово начались в Краматорском районе ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"ВС РФ продолжают развивать успех на западных рубежах ЛНР. В результате продвижения наших войск вдоль автодороги с направления Зеленой Долины ДНР удалось вплотную подойти к населенному пункту Шандриголово и начать мероприятия по его освобождению", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко отметил, что за истекшие сутки севернее Шандриголово наши войска также продвинулись на 300 метров вдоль реки Нитриус.
Минобороны России 11 июля сообщало о взятии под контроль подразделениями группировки войск "Запад" населенного пункта Зеленая Долина в ДНР.
