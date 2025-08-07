https://ria.ru/20250807/spetsoperatsiya-2033844541.html

В ДНР начались бои за Шандриголово, заявил Марочко

Бои за населенный пункт Шандриголово начались в Краматорском районе ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T07:21:00+03:00

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

андрей марочко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032667168_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1168e0756a1be66f00d643968f7a26be.jpg

ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Бои за населенный пункт Шандриголово начались в Краматорском районе ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "ВС РФ продолжают развивать успех на западных рубежах ЛНР. В результате продвижения наших войск вдоль автодороги с направления Зеленой Долины ДНР удалось вплотную подойти к населенному пункту Шандриголово и начать мероприятия по его освобождению", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко отметил, что за истекшие сутки севернее Шандриголово наши войска также продвинулись на 300 метров вдоль реки Нитриус. Минобороны России 11 июля сообщало о взятии под контроль подразделениями группировки войск "Запад" населенного пункта Зеленая Долина в ДНР.

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

