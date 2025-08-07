https://ria.ru/20250807/sotrudnichestvo-2033883047.html

Россия настроена на дальнейшее сотрудничество с Индией, заявил Шойгу

Россия настроена на дальнейшее сотрудничество с Индией, заявил Шойгу - РИА Новости, 07.08.2025

Россия настроена на дальнейшее сотрудничество с Индией, заявил Шойгу

Россия настроена на дальнейшее активное сотрудничество с Индией в целях формирования более справедливого миропорядка и обеспечения верховенства международного... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T11:43:00+03:00

2025-08-07T11:43:00+03:00

2025-08-07T11:43:00+03:00

в мире

россия

индия

москва

сергей шойгу

аджит довал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019768447_0:76:2960:1741_1920x0_80_0_0_ef9c2dc759cd975c9b8417dd318ecee7.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия настроена на дальнейшее активное сотрудничество с Индией в целях формирования более справедливого миропорядка и обеспечения верховенства международного права, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. "Настроены на дальнейшее активное сотрудничество в целях формирования нового, более справедливого и устойчивого миропорядка, обеспечения верховенства международного права и совместной борьбы с современными вызовами и угрозами", - сказал Шойгу в четверг в Москве на рабочей встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

https://ria.ru/20250807/indija-2033831921.html

россия

индия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, индия, москва, сергей шойгу, аджит довал