Россия настроена на дальнейшее сотрудничество с Индией, заявил Шойгу

2025-08-07T11:43:00+03:00
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия настроена на дальнейшее активное сотрудничество с Индией в целях формирования более справедливого миропорядка и обеспечения верховенства международного права, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. "Настроены на дальнейшее активное сотрудничество в целях формирования нового, более справедливого и устойчивого миропорядка, обеспечения верховенства международного права и совместной борьбы с современными вызовами и угрозами", - сказал Шойгу в четверг в Москве на рабочей встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.
