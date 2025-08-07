Рейтинг@Mail.ru
Россия настроена на дальнейшее сотрудничество с Индией, заявил Шойгу
11:43 07.08.2025
Россия настроена на дальнейшее сотрудничество с Индией, заявил Шойгу
Россия настроена на дальнейшее активное сотрудничество с Индией в целях формирования более справедливого миропорядка и обеспечения верховенства международного... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия настроена на дальнейшее активное сотрудничество с Индией в целях формирования более справедливого миропорядка и обеспечения верховенства международного права, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. "Настроены на дальнейшее активное сотрудничество в целях формирования нового, более справедливого и устойчивого миропорядка, обеспечения верховенства международного права и совместной борьбы с современными вызовами и угрозами", - сказал Шойгу в четверг в Москве на рабочей встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.
Россия настроена на дальнейшее сотрудничество с Индией, заявил Шойгу

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия настроена на дальнейшее активное сотрудничество с Индией в целях формирования более справедливого миропорядка и обеспечения верховенства международного права, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
"Настроены на дальнейшее активное сотрудничество в целях формирования нового, более справедливого и устойчивого миропорядка, обеспечения верховенства международного права и совместной борьбы с современными вызовами и угрозами", - сказал Шойгу в четверг в Москве на рабочей встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.
Индия будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН, заявила эксперт
Вчера, 02:30
 
