На Солнце произошла вторая за день вспышка класса М

2025-08-07T15:14:00+03:00

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вторая за день вспышка класса М произошла на Солнце, она стала второй по мощности в августе, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Солнце, между тем, перестроилось и из режима сжигания энергии во множестве средних событий всё же перешло в режим накопления энергии и формирования дискретных крупных взрывов. С утра произошло две сильных вспышки M класса уровня M2.2 и M3.9", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. О произошедшей ранее в четверг вспышке М2.2 учёные сообщили утром. Также за этот день на Солнце были зарегистрированы пять вспышек класса С (слабые). Первая за полтора месяца вспышка класса М была зарегистрирована на Солнце 3 августа. Всего с тех пор уже произошли несколько таких вспышек, самая мощная из которых была 5 августа, она достигла балла М4.4. Как рассказал ранее РИА Новости руководитель Лаборатории Сергей Богачёв, 8 августа на Земле ожидаются геомагнитные возмущения, в том числе возможны магнитные бури. Их причиной будут дошедшее до Земли солнечное вещество после вспышки 5 августа, а также действующая сейчас на Солнце корональная дыра.

