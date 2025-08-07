https://ria.ru/20250807/solntse-2033952162.html
На Солнце произошла вторая за день вспышка класса М
На Солнце произошла вторая за день вспышка класса М - РИА Новости, 07.08.2025
На Солнце произошла вторая за день вспышка класса М
Вторая за день вспышка класса М произошла на Солнце, она стала второй по мощности в августе, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T15:14:00+03:00
2025-08-07T15:14:00+03:00
2025-08-07T15:14:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149189/78/1491897861_0:130:1500:974_1920x0_80_0_0_632c35cafb6f4ec1b43c4fee9f6bc318.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вторая за день вспышка класса М произошла на Солнце, она стала второй по мощности в августе, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Солнце, между тем, перестроилось и из режима сжигания энергии во множестве средних событий всё же перешло в режим накопления энергии и формирования дискретных крупных взрывов. С утра произошло две сильных вспышки M класса уровня M2.2 и M3.9", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. О произошедшей ранее в четверг вспышке М2.2 учёные сообщили утром. Также за этот день на Солнце были зарегистрированы пять вспышек класса С (слабые). Первая за полтора месяца вспышка класса М была зарегистрирована на Солнце 3 августа. Всего с тех пор уже произошли несколько таких вспышек, самая мощная из которых была 5 августа, она достигла балла М4.4. Как рассказал ранее РИА Новости руководитель Лаборатории Сергей Богачёв, 8 августа на Земле ожидаются геомагнитные возмущения, в том числе возможны магнитные бури. Их причиной будут дошедшее до Земли солнечное вещество после вспышки 5 августа, а также действующая сейчас на Солнце корональная дыра.
https://ria.ru/20250807/burya-2033856971.html
https://ria.ru/20250806/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149189/78/1491897861_15:0:1486:1103_1920x0_80_0_0_b35089893f835a8da6fb8ff2c9eb3b2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук, космос - риа наука
Наука, Земля, Российская академия наук, Космос - РИА Наука
На Солнце произошла вторая за день вспышка класса М
На Солнце произошла вторая по мощности за август вспышка класса М