На Солнце произошла вторая за день вспышка класса М - РИА Новости, 07.08.2025
Наука
 
15:14 07.08.2025
На Солнце произошла вторая за день вспышка класса М
Вторая за день вспышка класса М произошла на Солнце, она стала второй по мощности в августе, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вторая за день вспышка класса М произошла на Солнце, она стала второй по мощности в августе, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Солнце, между тем, перестроилось и из режима сжигания энергии во множестве средних событий всё же перешло в режим накопления энергии и формирования дискретных крупных взрывов. С утра произошло две сильных вспышки M класса уровня M2.2 и M3.9", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. О произошедшей ранее в четверг вспышке М2.2 учёные сообщили утром. Также за этот день на Солнце были зарегистрированы пять вспышек класса С (слабые). Первая за полтора месяца вспышка класса М была зарегистрирована на Солнце 3 августа. Всего с тех пор уже произошли несколько таких вспышек, самая мощная из которых была 5 августа, она достигла балла М4.4. Как рассказал ранее РИА Новости руководитель Лаборатории Сергей Богачёв, 8 августа на Земле ожидаются геомагнитные возмущения, в том числе возможны магнитные бури. Их причиной будут дошедшее до Земли солнечное вещество после вспышки 5 августа, а также действующая сейчас на Солнце корональная дыра.
На Солнце произошла вторая за день вспышка класса М

На Солнце произошла вторая по мощности за август вспышка класса М

© Flickr / ESAВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Flickr / ESA
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вторая за день вспышка класса М произошла на Солнце, она стала второй по мощности в августе, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Солнце, между тем, перестроилось и из режима сжигания энергии во множестве средних событий всё же перешло в режим накопления энергии и формирования дискретных крупных взрывов. С утра произошло две сильных вспышки M класса уровня M2.2 и M3.9", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Ученый предупредил о самой мощной за два месяца магнитной буре
Вчера, 09:28
О произошедшей ранее в четверг вспышке М2.2 учёные сообщили утром. Также за этот день на Солнце были зарегистрированы пять вспышек класса С (слабые).
Первая за полтора месяца вспышка класса М была зарегистрирована на Солнце 3 августа. Всего с тех пор уже произошли несколько таких вспышек, самая мощная из которых была 5 августа, она достигла балла М4.4.
Как рассказал ранее РИА Новости руководитель Лаборатории Сергей Богачёв, 8 августа на Земле ожидаются геомагнитные возмущения, в том числе возможны магнитные бури. Их причиной будут дошедшее до Земли солнечное вещество после вспышки 5 августа, а также действующая сейчас на Солнце корональная дыра.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
6 августа, 12:25
 
