На Солнце произошла еще одна вспышка класса М
Ещё одна вспышка класса М произошла на Солнце утром 7 августа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ещё одна вспышка класса М произошла на Солнце утром 7 августа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Как следует из информации на сайте лаборатории, вспышка произошла в области 4168. Ей присвоен балл М2.2. Начиная с 3 августа на Солнце после полутора месяцев спокойствия произошли уже несколько вспышек класса М. Самой мощной из них стала вспышка балла М4.4, случившаяся 5 августа.
