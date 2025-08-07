Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла еще одна вспышка класса М - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:30 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/solntse-2033857312.html
На Солнце произошла еще одна вспышка класса М
На Солнце произошла еще одна вспышка класса М - РИА Новости, 07.08.2025
На Солнце произошла еще одна вспышка класса М
Ещё одна вспышка класса М произошла на Солнце утром 7 августа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T09:30:00+03:00
2025-08-07T09:30:00+03:00
наука
российская академия наук
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957296613_0:59:3432:1990_1920x0_80_0_0_0bc41dc70ca58ced50c9e4551f8f8f52.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ещё одна вспышка класса М произошла на Солнце утром 7 августа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Как следует из информации на сайте лаборатории, вспышка произошла в области 4168. Ей присвоен балл М2.2. Начиная с 3 августа на Солнце после полутора месяцев спокойствия произошли уже несколько вспышек класса М. Самой мощной из них стала вспышка балла М4.4, случившаяся 5 августа.
https://ria.ru/20250728/solntse-2031933324.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957296613_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_b5b848d0882ff69e73f51de1132fe3b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, космос - риа наука
Наука, Российская академия наук, Космос - РИА Наука
На Солнце произошла еще одна вспышка класса М

ИКИ РАН: на Солнце произошла еще одна вспышка класса М

© AP PhotoВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo
Вспышка на солнце . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ещё одна вспышка класса М произошла на Солнце утром 7 августа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Как следует из информации на сайте лаборатории, вспышка произошла в области 4168. Ей присвоен балл М2.2.
Начиная с 3 августа на Солнце после полутора месяцев спокойствия произошли уже несколько вспышек класса М. Самой мощной из них стала вспышка балла М4.4, случившаяся 5 августа.
Полярная корональная дыра на Солнце - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Полярные дыры появились на Солнце впервые за несколько лет
28 июля, 14:07
 
НаукаРоссийская академия наукКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала