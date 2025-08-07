https://ria.ru/20250807/slutskij-2034037535.html

Слуцкий высказался о возможной встрече Путина и Трампа

2025-08-07T22:31:00+03:00

в мире

сша

россия

москва

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

дональд трамп

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил надежду, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не будет "ультимативности и санкций". Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка. "Я думаю, что все состоится. Президенты друг друга услышат, и я надеюсь, что не будет ультимативности и санкций. Столько санкций никогда ни у кого не было и не будет. Нужно, чтобы санкции принимались только ООН и в исключительных случаях", - сказал Слуцкий в прямом эфире проекта "Центральный канал" в VK Видео. Он отметил, что страны должны слышать друг друга и исходить из здравого смысла.

https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033990388.html

2025

Новости

