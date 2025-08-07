https://ria.ru/20250807/slutskij-2034037535.html
Слуцкий высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Слуцкий высказался о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
Слуцкий высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил надежду, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T22:31:00+03:00
2025-08-07T22:31:00+03:00
2025-08-07T22:31:00+03:00
в мире
сша
россия
москва
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
дональд трамп
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил надежду, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не будет "ультимативности и санкций". Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка. "Я думаю, что все состоится. Президенты друг друга услышат, и я надеюсь, что не будет ультимативности и санкций. Столько санкций никогда ни у кого не было и не будет. Нужно, чтобы санкции принимались только ООН и в исключительных случаях", - сказал Слуцкий в прямом эфире проекта "Центральный канал" в VK Видео. Он отметил, что страны должны слышать друг друга и исходить из здравого смысла.
https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033990388.html
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, москва, владимир путин, леонид слуцкий (политик), дональд трамп, госдума рф, лдпр, оон
В мире, США, Россия, Москва, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Дональд Трамп, Госдума РФ, ЛДПР, ООН
Слуцкий высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Слуцкий надеется, что на встрече Путина и Трампа не будет ультиматумов и санкций