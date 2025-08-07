Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий высказался о возможной встрече Путина и Трампа
22:31 07.08.2025
Слуцкий высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Слуцкий высказался о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
Слуцкий высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил надежду, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил надежду, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не будет "ультимативности и санкций". Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка. "Я думаю, что все состоится. Президенты друг друга услышат, и я надеюсь, что не будет ультимативности и санкций. Столько санкций никогда ни у кого не было и не будет. Нужно, чтобы санкции принимались только ООН и в исключительных случаях", - сказал Слуцкий в прямом эфире проекта "Центральный канал" в VK Видео. Он отметил, что страны должны слышать друг друга и исходить из здравого смысла.
в мире, сша, россия, москва, владимир путин, леонид слуцкий (политик), дональд трамп, госдума рф, лдпр, оон
В мире, США, Россия, Москва, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Дональд Трамп, Госдума РФ, ЛДПР, ООН
Слуцкий высказался о возможной встрече Путина и Трампа

Слуцкий надеется, что на встрече Путина и Трампа не будет ультиматумов и санкций

Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил надежду, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не будет "ультимативности и санкций".
Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка.
"Я думаю, что все состоится. Президенты друг друга услышат, и я надеюсь, что не будет ультимативности и санкций. Столько санкций никогда ни у кого не было и не будет. Нужно, чтобы санкции принимались только ООН и в исключительных случаях", - сказал Слуцкий в прямом эфире проекта "Центральный канал" в VK Видео.
Он отметил, что страны должны слышать друг друга и исходить из здравого смысла.
