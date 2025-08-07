https://ria.ru/20250807/sk-2034038339.html

СК завел дело после обрушения в доме на Невском проспекте

СК завел дело после обрушения в доме на Невском проспекте

2025-08-07T22:44:00+03:00

2025-08-07T22:58:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после обрушения перекрытия в квартире дома на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где погиб один рабочий, еще один госпитализирован, сообщил городской главк СК РФ.Как отмечается в сообщении, в четверг вечером при проведении работ на втором этаже произошло обрушение перекрытия между этажами в квартире одного из домов на Невском проспекте. В результате погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы, был извлечен из-под завалов и госпитализирован, уточняют в главном следственном управлении СК РФ по Петербургу."Следственным отделом по Центральному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.Ранее пресс-служба администрации Центрального района Петербурга сообщала, что в четверг в экстренные службы поступило сообщение об обрушении потолка между первым и вторым этажами в доме по адресу Невский проспект, дом 103. По сообщению жильцов, в квартире мог находиться человек, отмечали районные власти.

санкт-петербург

россия

