СК завел дело после обрушения в доме на Невском проспекте
22:44 07.08.2025 (обновлено: 22:58 07.08.2025)
СК завел дело после обрушения в доме на Невском проспекте
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после обрушения перекрытия в квартире дома на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где погиб один рабочий, еще один госпитализирован, сообщил городской главк СК РФ.Как отмечается в сообщении, в четверг вечером при проведении работ на втором этаже произошло обрушение перекрытия между этажами в квартире одного из домов на Невском проспекте. В результате погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы, был извлечен из-под завалов и госпитализирован, уточняют в главном следственном управлении СК РФ по Петербургу."Следственным отделом по Центральному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.Ранее пресс-служба администрации Центрального района Петербурга сообщала, что в четверг в экстренные службы поступило сообщение об обрушении потолка между первым и вторым этажами в доме по адресу Невский проспект, дом 103. По сообщению жильцов, в квартире мог находиться человек, отмечали районные власти.
санкт-петербург
россия
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после обрушения перекрытия в квартире дома на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где погиб один рабочий, еще один госпитализирован, сообщил городской главк СК РФ.
Как отмечается в сообщении, в четверг вечером при проведении работ на втором этаже произошло обрушение перекрытия между этажами в квартире одного из домов на Невском проспекте. В результате погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы, был извлечен из-под завалов и госпитализирован, уточняют в главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.
"Следственным отделом по Центральному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба администрации Центрального района Петербурга сообщала, что в четверг в экстренные службы поступило сообщение об обрушении потолка между первым и вторым этажами в доме по адресу Невский проспект, дом 103. По сообщению жильцов, в квартире мог находиться человек, отмечали районные власти.
