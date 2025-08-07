"Шанс есть": на Западе раскрыли, кто будет срывать сделку США и России

https://ria.ru/20250807/sdelka-2033837426.html

Россия и США могут прийти к общему соглашению, но киевский режим не заинтересован в каких-либо договоренностях, заявил американский геополитический аналитик... РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия и США могут прийти к общему соглашению, но киевский режим не заинтересован в каких-либо договоренностях, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."Россия никогда не отказывалась от дипломатии, и они всегда честны. Если они сказали, что будут что-то предпринимать, так и будет. И это вызывает уважение у Трампа. Сейчас всем нужно было услышать, что у переговоров все еще есть шанс, и визит Уиткоффа это подтвердил". — сказал он.Аналитик также отметил, что Москве и Вашингтону довольно легко найти общий язык. По его словам, проблемы вызывает киевский режим и его глава, так как они не признают реалий и не хотят принимать никакие условия."Кроме того, теперь США должны оказать давление на Украину, чтобы там приняли неизбежное. Все закончится, как только им скажут из Вашингтона, что они проиграли, и ничего уже не изменится <…> Если украинцы откажутся от предложений Москвы, конфликт продолжится", — заключил Риттер.В среду российский лидер провел переговоры с американским представителем Стивом Уиткоффом в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Стивена Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными.Американский лидер добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.

