"Шанс есть": на Западе раскрыли, кто будет срывать сделку США и России
в мире
вашингтон (штат)
москва
россия
дональд трамп
стив уиткофф
скотт риттер
встреча путина с уиткоффом 6 августа
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия и США могут прийти к общему соглашению, но киевский режим не заинтересован в каких-либо договоренностях, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."Россия никогда не отказывалась от дипломатии, и они всегда честны. Если они сказали, что будут что-то предпринимать, так и будет. И это вызывает уважение у Трампа. Сейчас всем нужно было услышать, что у переговоров все еще есть шанс, и визит Уиткоффа это подтвердил". — сказал он.Аналитик также отметил, что Москве и Вашингтону довольно легко найти общий язык. По его словам, проблемы вызывает киевский режим и его глава, так как они не признают реалий и не хотят принимать никакие условия."Кроме того, теперь США должны оказать давление на Украину, чтобы там приняли неизбежное. Все закончится, как только им скажут из Вашингтона, что они проиграли, и ничего уже не изменится <…> Если украинцы откажутся от предложений Москвы, конфликт продолжится", — заключил Риттер.В среду российский лидер провел переговоры с американским представителем Стивом Уиткоффом в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Стивена Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными.Американский лидер добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.
вашингтон (штат)
москва
россия
"Шанс есть": на Западе раскрыли, кто будет срывать сделку США и России
Риттер заявил, что Киев будет мешать любым сделкам Москвы и Вашингтона