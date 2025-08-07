https://ria.ru/20250807/rynok-2033882540.html
Российский рынок акций ускорил рост после новости о встрече Путина и Трампа
2025-08-07T11:41:00+03:00
экономика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
московская биржа
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российский рынок акций усиливает рост и прибавляет более 4% после новостей о планируемой в ближайшие дни встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Мосбиржи. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Рублёвый индекс Мосбиржи к 11.08 мск рос на 4,28%, до 2882,97 пункта. На новостях индикатор добавил более 1% роста.
россия
сша
