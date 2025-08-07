Рейтинг@Mail.ru
Российский рынок акций ускорил рост после новости о встрече Путина и Трампа
11:41 07.08.2025
Российский рынок акций ускорил рост после новости о встрече Путина и Трампа
Российский рынок акций ускорил рост после новости о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
Российский рынок акций ускорил рост после новости о встрече Путина и Трампа
Российский рынок акций усиливает рост и прибавляет более 4% после новостей о планируемой в ближайшие дни встрече президента РФ Владимира Путина и президента США РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российский рынок акций усиливает рост и прибавляет более 4% после новостей о планируемой в ближайшие дни встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Мосбиржи. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Рублёвый индекс Мосбиржи к 11.08 мск рос на 4,28%, до 2882,97 пункта. На новостях индикатор добавил более 1% роста.
экономика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, московская биржа
Экономика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Московская биржа
Российский рынок акций ускорил рост после новости о встрече Путина и Трампа

Рынок акций РФ прибавил более 4% после новости о встрече Путина и Трампа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российский рынок акций усиливает рост и прибавляет более 4% после новостей о планируемой в ближайшие дни встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Мосбиржи.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Рублёвый индекс Мосбиржи к 11.08 мск рос на 4,28%, до 2882,97 пункта. На новостях индикатор добавил более 1% роста.
"Некуда деваться". Трампа предупредили перед возможной встречей с Путиным
Вчера, 09:16
 
