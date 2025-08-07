Экс-губернатора Челябинской области объявили в розыск
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. МВД объявило в розыск экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, говорится на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указано в карточке базы данных министерства.
© ГУ МВД РоссииМВД объявило экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в розыск
© ГУ МВД России
По какой именно статье разыскивается Дубровский, не уточняется.
Что известно об экс-губернаторе
В марте 2019 года он ушел в отставку, по официальным данным, добровольно. Против экс-губернатора, по материалам ФАС, возбуждали дело о превышении полномочий на 20 миллиардов рублей, но впоследствии его защитник Рустам Курмаев заявлял РИА Новости, что дело закрыли как незаконное.
В начале 2024-го стало известно, что Арбитражный суд Челябинской области признал Дубровского банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.
Как сообщал местный портал 74.ru, в феврале этого года силовики задержали сына бывшего губернатора Александра по делу министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева о растрате бюджетных средств.
