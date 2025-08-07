Экс-губернатора Челябинской области объявили в розыск

Рейтинг@Mail.ru
10:36 07.08.2025 (обновлено: 15:58 07.08.2025)
МВД объявило в розыск экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, говорится на сайте ведомства.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. МВД объявило в розыск экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, говорится на сайте ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указано в карточке базы данных министерства.По какой именно статье разыскивается Дубровский, не уточняется.Что известно об экс-губернатореВ марте 2019 года он ушел в отставку, по официальным данным, добровольно. Против экс-губернатора, по материалам ФАС, возбуждали дело о превышении полномочий на 20 миллиардов рублей, но впоследствии его защитник Рустам Курмаев заявлял РИА Новости, что дело закрыли как незаконное.В начале 2024-го стало известно, что Арбитражный суд Челябинской области признал Дубровского банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.Как сообщал местный портал 74.ru, в феврале этого года силовики задержали сына бывшего губернатора Александра по делу министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева о растрате бюджетных средств.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. МВД объявило в розыск экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, говорится на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указано в карточке базы данных министерства.
По какой именно статье разыскивается Дубровский, не уточняется.

Что известно об экс-губернаторе

В марте 2019 года он ушел в отставку, по официальным данным, добровольно. Против экс-губернатора, по материалам ФАС, возбуждали дело о превышении полномочий на 20 миллиардов рублей, но впоследствии его защитник Рустам Курмаев заявлял РИА Новости, что дело закрыли как незаконное.
В начале 2024-го стало известно, что Арбитражный суд Челябинской области признал Дубровского банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.
Как сообщал местный портал 74.ru, в феврале этого года силовики задержали сына бывшего губернатора Александра по делу министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева о растрате бюджетных средств.
