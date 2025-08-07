https://ria.ru/20250807/rozysk-2033867848.html

Экс-губернатора Челябинской области объявили в розыск

Экс-губернатора Челябинской области объявили в розыск

МВД объявило в розыск экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, говорится на сайте ведомства.

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. МВД объявило в розыск экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, говорится на сайте ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указано в карточке базы данных министерства.По какой именно статье разыскивается Дубровский, не уточняется.Что известно об экс-губернатореВ марте 2019 года он ушел в отставку, по официальным данным, добровольно. Против экс-губернатора, по материалам ФАС, возбуждали дело о превышении полномочий на 20 миллиардов рублей, но впоследствии его защитник Рустам Курмаев заявлял РИА Новости, что дело закрыли как незаконное.В начале 2024-го стало известно, что Арбитражный суд Челябинской области признал Дубровского банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.Как сообщал местный портал 74.ru, в феврале этого года силовики задержали сына бывшего губернатора Александра по делу министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева о растрате бюджетных средств.

