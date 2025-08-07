Рейтинг@Mail.ru
Общественник назвал Россию гарантом мира на Южном Кавказе
16:17 07.08.2025 (обновлено: 17:52 07.08.2025)
Общественник назвал Россию гарантом мира на Южном Кавказе
Общественник назвал Россию гарантом мира на Южном Кавказе - РИА Новости, 07.08.2025
Общественник назвал Россию гарантом мира на Южном Кавказе
Гарантом мира на Южном Кавказе всегда была Россия, а США в этом регионе интересуют только возможности противостояния против РФ и Ирана, заявил РИА Новости лидер
2025-08-07T16:17:00+03:00
2025-08-07T17:52:00+03:00
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Гарантом мира на Южном Кавказе всегда была Россия, а США в этом регионе интересуют только возможности противостояния против РФ и Ирана, заявил РИА Новости лидер армянского движения "Моя страна, моя Армения", координатор международного движения "Бессмертный полк" Мгер Аветисян. Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что премьер-министр Никол Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с президентами США и Азербайджана, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". По данным СМИ, по итогам встречи планируется подписание меморандума о намерении заключить мирное соглашение между Ереваном и Баку. "Мир в наш регион принесли русские. До прихода русских на Кавказ здесь постоянно шли войны, и я не верю, что без России в нашем регионе возможен мир, особенно в сегодняшней геополитической ситуации, когда Запад хочет открыть для России новые фронты — и на Кавказе, и в Молдове, и в Прибалтике. В этом смысле я не верю, что в США, будь там президентом (Дональд – ред.) Трамп или ( Джо - ред.) Байден или любой другой человек, у кого-то есть цель установить мир на Кавказе", - заявил Аветисян. По его словам, США преследуют на Южном Кавказе собственные геополитические интересы, стремясь контролировать важные транспортные артерии и создавать проблемы для России и Ирана. "Исходя из этой простой политической и исторической логики, я считаю, что Армения не должна искать формулы мира на Западе, а, наоборот, не должна позволять Западу вмешиваться в наши региональные проблемы", - считает он. Аветисян напомнил, что Россия всегда настаивала, что проблемы мира и безопасности в этом регионе должны решаться в формате "3+3", то есть региональными игроками - Арменией, Азербайджаном, Грузией, Россией, Турцией и Ираном. "Даже если сегодня Азербайджан не против, чтобы в регион вошли новые внешние силы или чтобы Запад вмешался в решение проблем нашего региона, Армения должна быть против. Армения не должна позволять никому с Запада совать нос в проблемы нашего региона и пытаться превратить наши региональные противоречия в фактор, обслуживающий западные интересы против России и Ирана", - отметил он Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской автономией. Президент Армении Ваагн Хачатурян 29 июля заявил, что для развития страны следует "открыть ворота" Сюникской области, которая через армянскую территорию связывает Азербайджан с его Нахичеванской автономией. Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
Общественник назвал Россию гарантом мира на Южном Кавказе

Аветисян: гарантом мира на Южном Кавказе всегда была Россия, а не США

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Гарантом мира на Южном Кавказе всегда была Россия, а США в этом регионе интересуют только возможности противостояния против РФ и Ирана, заявил РИА Новости лидер армянского движения "Моя страна, моя Армения", координатор международного движения "Бессмертный полк" Мгер Аветисян.
Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что премьер-министр Никол Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с президентами США и Азербайджана, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". По данным СМИ, по итогам встречи планируется подписание меморандума о намерении заключить мирное соглашение между Ереваном и Баку.
Михаил Мишустин и Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Мишустин и Пашинян обсудили обстановку на Южном Кавказе
24 июля, 14:01
"Мир в наш регион принесли русские. До прихода русских на Кавказ здесь постоянно шли войны, и я не верю, что без России в нашем регионе возможен мир, особенно в сегодняшней геополитической ситуации, когда Запад хочет открыть для России новые фронты — и на Кавказе, и в Молдове, и в Прибалтике. В этом смысле я не верю, что в США, будь там президентом (Дональд – ред.) Трамп или ( Джо - ред.) Байден или любой другой человек, у кого-то есть цель установить мир на Кавказе", - заявил Аветисян.
По его словам, США преследуют на Южном Кавказе собственные геополитические интересы, стремясь контролировать важные транспортные артерии и создавать проблемы для России и Ирана. "Исходя из этой простой политической и исторической логики, я считаю, что Армения не должна искать формулы мира на Западе, а, наоборот, не должна позволять Западу вмешиваться в наши региональные проблемы", - считает он.
Аветисян напомнил, что Россия всегда настаивала, что проблемы мира и безопасности в этом регионе должны решаться в формате "3+3", то есть региональными игроками - Арменией, Азербайджаном, Грузией, Россией, Турцией и Ираном.
"Даже если сегодня Азербайджан не против, чтобы в регион вошли новые внешние силы или чтобы Запад вмешался в решение проблем нашего региона, Армения должна быть против. Армения не должна позволять никому с Запада совать нос в проблемы нашего региона и пытаться превратить наши региональные противоречия в фактор, обслуживающий западные интересы против России и Ирана", - отметил он
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Захарова: НАТО не несет ничего хорошего для безопасности Южного Кавказа
11 июня, 14:39
Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской автономией.
Президент Армении Ваагн Хачатурян 29 июля заявил, что для развития страны следует "открыть ворота" Сюникской области, которая через армянскую территорию связывает Азербайджан с его Нахичеванской автономией.
Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Турция продолжит содействовать миру на Южном Кавказе, заявил Эрдоган
12 июля, 22:11
 
В миреРоссияСШААзербайджан
 
 
