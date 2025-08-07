"Они развязали нам руки". Чем Россия ответит на ракетную угрозу США

https://ria.ru/20250807/rakety-2033749729.html

МИД России сообщил, что Москва более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет наземного базирования средней и меньшей дальности... РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Андрей Коц. МИД России сообщил, что Москва более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет наземного базирования средней и меньшей дальности (РСМД). Решение о выходе из одностороннего моратория на производство этого оружия и его постановку на боевое дежурство приняли в ответ на откровенно недружественные действия США. Об истории вопроса — в материале РИА Новости.Ракеты в ГерманииКак отмечается в официальном сообщении МИД, "ситуация развивается по пути фактического размещения РСМД американского производства в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе". Многократные предостережения на этот счет проигнорировали, в связи с чем Москва отказалась от моратория. В ведомстве уточнили, что руководство страны примет конкретные меры в данной сфере, основываясь на межведомственном анализе масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также оценке общего состояния международной безопасности и стратегической стабильности.Напомним: США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа 2019 года. Формальный предлог — якобы нарушение условий соглашения российской стороной. В Вашингтоне заявили, что дальность ракеты 9М729 для комплекса "Искандер" превышает 500 километров, ничем, впрочем, это не подтвердив. Минобороны России даже устроило для западной прессы и военных атташе презентацию в парке "Патриот", где продемонстрировало все узлы и компоненты изделия. Но американцев это не убедило.Пентагон поручил промышленности в кратчайшие сроки создать для сухопутных войск ракетный комплекс средней дальности и подготовить его к развертыванию к четвертому кварталу 2023-го. За этот контракт концерн Lockheed Martin получил почти 340 миллионов долларов. Речь шла о комплексе "земля — земля" с расширенными боевыми возможностями, способном поражать цели на расстоянии от 500 до 5000 километров.Подрядчики изобретать велосипед не стали и взяли уже имеющиеся решения у военно-морских сил. Результат — MRC Typhon, 40-футовый стандартный морской контейнер на колесном шасси с четырьмя установками вертикального пуска Mk41. Таких много в ВМС. В них размещаются крылатые ракеты Tomahawk (дальность — 2500 километров) и квазибаллистические SM-6 наземного базирования (740 километров). В перспективе — гиперзвуковые LRHW.В Москве неоднократно предупреждали о зеркальном ответе. Однако в июле 2024 года Вашингтон сообщил о развертывании Typhon в Германии к 2026-му.Первый "Орешник"В ноябре 2024 года Россия отстрелялась строго засекреченной ракетой средней дальности в неядерном оснащении по украинскому "Южмашу". "Орешник" оснащается головной частью с разделяющимися боевыми блоками, дальность — порядка шести тысяч километров. Этого достаточно, чтобы уничтожить любой объект НАТО в Европе. Недавно Владимир Путин сообщил о первом серийном "Орешнике", направленном в войска."Планы по размещению этих ракет, а тем более их использованию, разработают с учетом складывающейся военно-политической обстановки, — указывает в беседе с РИА Новости член Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Многое зависит от дальнейшего развития украинского конфликта".Еще есть чисто производственный фактор — даже более важный, чем геополитический, добавляет эксперт. "Сколько мы в состоянии изготовить этих ракет, как поставить их на боевое дежурство", — поясняет он."Цирконы" и "Пионеры"У России есть аргументы и помимо "Орешника". Отечественной промышленности вполне по силам в короткие сроки нарастить боевые возможности крылатых 9М729 для комплекса "Искандер" и повысить их дальность до 700-1000 километров. Из Калининградской области они способны поражать цели практически по всей Германии. Не исключено появление и новых баллистических ракет малой дальности.Логичной была бы адаптация гиперзвуковых "Цирконов" морского базирования для применения из установок береговых комплексов "Бастион". Стандартное вооружение этих БРК — П-800 "Оникс" с теми же габаритами, что и "Циркон", поэтому модернизация не займет много времени. Скорость достигает девяти Махов (около 11 тысяч километров в час), что делает эти ракеты неуязвимыми для современных и перспективных комплексов ПВО и ПРО, а дальность превышает 1000 километров.Наконец можно стряхнуть пыль со старых, советских разработок и возобновить производство, к примеру, баллистических ракет средней дальности РСД-10 "Пионер", чтобы дополнить "Орешник". Они выпускались в двух вариантах — моноблочном (1,5 мегатонны) и с разделяющейся головной частью (три блока по 500 килотонн). Размещались в транспортно-пусковом контейнере на колесном шасси тягача МАЗ-547В. Из-за мобильности разведкам НАТО было очень непросто засечь эти комплексы.Словом, вариантов ответа Западу хватает. А неопределенность, какими конкретно ракетами (или всеми сразу), — дополнительный фактор стратегического сдерживания. Пусть в Брюсселе и Вашингтоне гадают.

