Радио "Судного дня" передало сообщение после анонса встречи Путина и Трампа
07.08.2025
14:07 07.08.2025
Радио "Судного дня" передало сообщение после анонса встречи Путина и Трампа
в мире
владимир путин
дональд трамп
сша
россия
радиостанция судного дня
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как станция "Судного дня", передала в эфир первое сообщение после появления анонса предстоящей встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.Так, в 12:33 по московскому времени в эфире прозвучало: "НЖТИ 75382 НОСОРОТ 5674 9903".В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни.По его словам, стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Ее также называют станцией "Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
в мире, владимир путин, дональд трамп, сша, россия, радиостанция судного дня
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия, Радиостанция Судного дня
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как станция "Судного дня", передала в эфир первое сообщение после появления анонса предстоящей встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.
Так, в 12:33 по московскому времени в эфире прозвучало: "НЖТИ 75382 НОСОРОТ 5674 9903".
В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни.
По его словам, стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Ее также называют станцией "Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
Трамп потерял терпение и решил не ждать: Украине дадут все и даже больше
