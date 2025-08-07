https://ria.ru/20250807/radio-2033924810.html
Радио "Судного дня" передало сообщение после анонса встречи Путина и Трампа
в мире
владимир путин
дональд трамп
сша
россия
радиостанция судного дня
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как станция "Судного дня", передала в эфир первое сообщение после появления анонса предстоящей встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.Так, в 12:33 по московскому времени в эфире прозвучало: "НЖТИ 75382 НОСОРОТ 5674 9903".В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни.По его словам, стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Ее также называют станцией "Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
