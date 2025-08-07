Рейтинг@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР
20:23 07.08.2025 (обновлено: 20:41 07.08.2025)
Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой и поделился с ним итогами беседы со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом, сообщается в Telegram-канале Кремля.&quot;Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Владимир Путин поделился основными итогами прошедшей накануне в Москве беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Сирил Рамафоса выразил признательность за предоставленную информацию&quot;, — уточнили в пресс-службе.Путин также в позитивном ключе отметил мирную инициативу африканских государств, включая ЮАР, по урегулированию украинского кризиса.Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-южноафриканского всеобъемлющего стратегического партнерства. Путин и Рамафоса договорились о продолжении контактов.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой и поделился с ним итогами беседы со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом, сообщается в Telegram-канале Кремля.
"Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Владимир Путин поделился основными итогами прошедшей накануне в Москве беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Сирил Рамафоса выразил признательность за предоставленную информацию", — уточнили в пресс-службе.

Путин также в позитивном ключе отметил мирную инициативу африканских государств, включая ЮАР, по урегулированию украинского кризиса.
Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-южноафриканского всеобъемлющего стратегического партнерства.
Путин и Рамафоса договорились о продолжении контактов.
Вид города Претория в ЮАР - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В ЮАР оценили вклад России в свободу и независимость страны
28 июля, 23:32
 
Владимир ПутинВ миреЮАРРоссия
 
 
