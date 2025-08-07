https://ria.ru/20250807/putin-2034026735.html

Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР

Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР - РИА Новости, 07.08.2025

Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой и поделился с ним итогами беседы со спецпосланником главы США Стивеном...

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой и поделился с ним итогами беседы со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом, сообщается в Telegram-канале Кремля."Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Владимир Путин поделился основными итогами прошедшей накануне в Москве беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Сирил Рамафоса выразил признательность за предоставленную информацию", — уточнили в пресс-службе.Путин также в позитивном ключе отметил мирную инициативу африканских государств, включая ЮАР, по урегулированию украинского кризиса.Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-южноафриканского всеобъемлющего стратегического партнерства. Путин и Рамафоса договорились о продолжении контактов.

2025

