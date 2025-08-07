Рейтинг@Mail.ru
"Победа Путина": в США сделали заявление из-за переговоров с Россией
19:51 07.08.2025 (обновлено: 19:55 07.08.2025)
"Победа Путина": в США сделали заявление из-за переговоров с Россией
Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом может стать очередной победой российского президента, пишет The New York Times. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом может стать очередной победой российского президента, пишет The New York Times."Встреча с Трампом могла бы стать еще одной небольшой победой для Путина", — говорится в материале.В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.По его словам, стороны приступили к проработке деталей саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.В среду Путин встретился со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит американского чиновника в Россию с начала года.Юрий Ушаков сообщил, что через Уиткоффа лидеры России и США обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом может стать очередной победой российского президента, пишет The New York Times.
"Встреча с Трампом могла бы стать еще одной небольшой победой для Путина", — говорится в материале.
На Западе выступили с громким призывом в преддверии встречи Путина и Трампа
На Западе выступили с громким призывом в преддверии встречи Путина и Трампа
Вчера, 17:01
В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

По его словам, стороны приступили к проработке деталей саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.
В среду Путин встретился со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит американского чиновника в Россию с начала года.
Юрий Ушаков сообщил, что через Уиткоффа лидеры России и США обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
"Дни сочтены": В Киеве раскрыли, что произойдет с Зеленским из-за Трампа
"Дни сочтены": В Киеве раскрыли, что произойдет с Зеленским из-за Трампа
Вчера, 18:57
 
