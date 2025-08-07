"Победа Путина": в США сделали заявление из-за переговоров с Россией
NYT: встреча с Трампом станет еще одной победой Путина
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом может стать очередной победой российского президента, пишет The New York Times.
В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.
По его словам, стороны приступили к проработке деталей саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.
В среду Путин встретился со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит американского чиновника в Россию с начала года.
Юрий Ушаков сообщил, что через Уиткоффа лидеры России и США обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.