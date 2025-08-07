https://ria.ru/20250807/putin-2034023275.html

"Победа Путина": в США сделали заявление из-за переговоров с Россией

"Победа Путина": в США сделали заявление из-за переговоров с Россией - РИА Новости, 07.08.2025

"Победа Путина": в США сделали заявление из-за переговоров с Россией

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом может стать очередной победой российского президента, пишет The New York Times. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T19:51:00+03:00

2025-08-07T19:51:00+03:00

2025-08-07T19:55:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом может стать очередной победой российского президента, пишет The New York Times."Встреча с Трампом могла бы стать еще одной небольшой победой для Путина", — говорится в материале.В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.По его словам, стороны приступили к проработке деталей саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.В среду Путин встретился со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит американского чиновника в Россию с начала года.Юрий Ушаков сообщил, что через Уиткоффа лидеры России и США обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.

https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033984489.html

https://ria.ru/20250807/zelenskiy-2034013746.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп