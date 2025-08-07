Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп могут обсудить снятие санкций, считает эксперт
17:19 07.08.2025 (обновлено: 17:56 07.08.2025)
Путин и Трамп могут обсудить снятие санкций, считает эксперт
Путин и Трамп могут обсудить снятие санкций, считает эксперт - РИА Новости, 07.08.2025
Путин и Трамп могут обсудить снятие санкций, считает эксперт
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить готовность Вашингтона снять некоторые санкции, считает эксперт Финансового университета и... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить готовность Вашингтона снять некоторые санкции, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента. "Я думаю, что общие вопросы могут обсуждаться. То есть, в какой степени США готовы снять санкции в отношении России", - сказал Юшков РИА Новости, отметив, что США могут себе разрешить импорт российской нефти и нефтепродуктов. Он напомнил, что раньше Россия заменила Венесуэлу на американском рынке, но сейчас санкции введены против обеих стран.
Путин и Трамп могут обсудить снятие санкций, считает эксперт

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить готовность Вашингтона снять некоторые санкции, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента.
"Я думаю, что общие вопросы могут обсуждаться. То есть, в какой степени США готовы снять санкции в отношении России", - сказал Юшков РИА Новости, отметив, что США могут себе разрешить импорт российской нефти и нефтепродуктов.
Он напомнил, что раньше Россия заменила Венесуэлу на американском рынке, но сейчас санкции введены против обеих стран.
Появились подробности предстоящей встречи Путина и Трампа
