Путин назвал возможное место встречи с Трампом - РИА Новости, 07.08.2025
15:01 07.08.2025 (обновлено: 15:10 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/putin-2033944924.html
Путин назвал возможное место встречи с Трампом
Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом."Один из друзей (который мог бы помочь организовать такую встречу - ред.) - президент Объединенных Арабских Эмиратов, я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", - сказал Путин журналистам в Кремле.Ранее помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что встреча Путина и Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе.
оаэ, в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
ОАЭ, В мире, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
"Один из друзей (который мог бы помочь организовать такую встречу - ред.) - президент Объединенных Арабских Эмиратов, я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", - сказал Путин журналистам в Кремле.
Ранее помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что встреча Путина и Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе.
Путин высказался о возможной встрече с Зеленским
