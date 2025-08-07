https://ria.ru/20250807/putin-2033944924.html
Путин назвал возможное место встречи с Трампом
Путин назвал возможное место встречи с Трампом - РИА Новости, 07.08.2025
Путин назвал возможное место встречи с Трампом
Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом."Один из друзей (который мог бы помочь организовать такую встречу - ред.) - президент Объединенных Арабских Эмиратов, я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", - сказал Путин журналистам в Кремле.Ранее помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что встреча Путина и Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе.
Владимир Путин ответил на вопрос о встрече с Дональдом Трампом
Владимир Путин ответил на вопрос о встрече с Дональдом Трампом
Путин назвал возможное место встречи с Трампом
Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом