https://ria.ru/20250807/putin-2033935847.html
Новость о встрече Путина и Трампа попала на передовицы мировых СМИ
Новость о встрече Путина и Трампа попала на передовицы мировых СМИ - РИА Новости, 07.08.2025
Новость о встрече Путина и Трампа попала на передовицы мировых СМИ
Новость о готовящемся саммите российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа быстро попала на передовицы ведущих мировых СМИ, некоторые... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T14:39:00+03:00
2025-08-07T14:39:00+03:00
2025-08-07T14:39:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
nikkei
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Новость о готовящемся саммите российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа быстро попала на передовицы ведущих мировых СМИ, некоторые увидели в ней надежду на скорое окончание конфликта на Украине, другие отмечают, что эта встреча сама по себе станет очередной победой президента РФ. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. Британская газета Financial Times обращает внимание на то, что объявление о первой личной встрече лидеров РФ и США после начала СВО прозвучало на следующий день после того, как Путин встретился в Москве со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом для переговоров, которые, как отмечает издание, "обе стороны назвали продуктивными". "Если встреча состоится, это будет первый очный саммит между американским и российским президентами за более чем четыре года", - пишет американская газета New York Times. При этом британская газета Times и финское издание Helsingin Sanomat отмечают, что Путин и Трамп встретятся лично впервые за семь лет. В последний раз двусторонний саммит с их участием прошел во время первого президентского срока Трампа. Испанская газета Periodico отмечает, что Путин и Трамп уже шесть раз говорили по телефону с начала текущего года. Британская газета Telegraph отмечает, что "в первой встрече предполагается участие только Путина и Трампа". Другое британское издание Guardian пишет, что в своем заявлении в четверг Ушаков отверг предложение США о том, что вскоре может состояться трехсторонняя встреча с Владимиром Зеленским. "Кремль ясно дал понять, что работает над другим соглашением, продвигая большую встречу с Трампом и игнорируя часть с (Владимиром) Зеленским", - пишет Guardian. "Запланированные переговоры пройдут в узком формате, без многостороннего участия и без участия Европы, хотя последствия для политики безопасности этой инициативы затрагивают в первую очередь Европу", - отмечает немецкая газета Berliner Zeitung. По мнению американской газеты Wall Street Journal, эта встреча "станет одним из самых волнующих моментов второго срока Трампа". "Заявление (Трампа о возможной встрече с Путиным – ред.) увеличило надежды на то, что окончание конфликта может быть на горизонте после более чем трех лет интенсивных боев", - пишет Telegraph. New York Times, в свою очередь, отмечает, что встреча с Трампом "стала бы своего рода ещё одной небольшой победой Путина" на фоне якобы изоляции со стороны Запада после начала СВО на Украине. "США и Россия вновь демонстрируют признаки сближения", - такое мнение выразила японская газета Nikkei. Американский телеканал CNN полагает, что ключевым вопросом в преддверии переговоров является то, что же предложит российская сторона. Телеканал не исключает, что Кремль может выдвинуть Трампу выгодные торговые и стратегические предложения, которые отвлекли бы его от Украины, и "пробудили бы деловые инстинкты" американского президента.
https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033915918.html
https://ria.ru/20250807/dubinskiy-2033912667.html
https://ria.ru/20250807/kadyrov-2033911182.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, nikkei
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Nikkei
Новость о встрече Путина и Трампа попала на передовицы мировых СМИ
Time: новость о встрече Путина и Трампа увеличила надежды на окончание конфликта
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Новость о готовящемся саммите российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа быстро попала на передовицы ведущих мировых СМИ, некоторые увидели в ней надежду на скорое окончание конфликта на Украине, другие отмечают, что эта встреча сама по себе станет очередной победой президента РФ.
Россия
и США
согласовали договоренность о встрече Путина
и Трампа
в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков
. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа
. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
Британская газета Financial Times обращает внимание на то, что объявление о первой личной встрече лидеров РФ и США после начала СВО прозвучало на следующий день после того, как Путин встретился в Москве
со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом для переговоров, которые, как отмечает издание, "обе стороны назвали продуктивными".
"Если встреча состоится, это будет первый очный саммит между американским и российским президентами за более чем четыре года", - пишет американская газета New York Times.
При этом британская газета Times и финское издание Helsingin Sanomat отмечают, что Путин и Трамп встретятся лично впервые за семь лет. В последний раз двусторонний саммит с их участием прошел во время первого президентского срока Трампа.
Испанская газета Periodico отмечает, что Путин и Трамп уже шесть раз говорили по телефону с начала текущего года.
Британская газета Telegraph отмечает, что "в первой встрече предполагается участие только Путина и Трампа". Другое британское издание Guardian пишет, что в своем заявлении в четверг Ушаков отверг предложение США о том, что вскоре может состояться трехсторонняя встреча с Владимиром Зеленским
.
"Кремль ясно дал понять, что работает над другим соглашением, продвигая большую встречу с Трампом и игнорируя часть с (Владимиром) Зеленским", - пишет Guardian.
"Запланированные переговоры пройдут в узком формате, без многостороннего участия и без участия Европы
, хотя последствия для политики безопасности этой инициативы затрагивают в первую очередь Европу", - отмечает немецкая газета Berliner Zeitung.
По мнению американской газеты Wall Street Journal, эта встреча "станет одним из самых волнующих моментов второго срока Трампа".
"Заявление (Трампа о возможной встрече с Путиным – ред.) увеличило надежды на то, что окончание конфликта может быть на горизонте после более чем трех лет интенсивных боев", - пишет Telegraph.
New York Times, в свою очередь, отмечает, что встреча с Трампом "стала бы своего рода ещё одной небольшой победой Путина" на фоне якобы изоляции со стороны Запада после начала СВО на Украине
.
"США и Россия вновь демонстрируют признаки сближения", - такое мнение выразила японская газета Nikkei
.
Американский телеканал CNN полагает, что ключевым вопросом в преддверии переговоров является то, что же предложит российская сторона. Телеканал не исключает, что Кремль может выдвинуть Трампу выгодные торговые и стратегические предложения, которые отвлекли бы его от Украины, и "пробудили бы деловые инстинкты" американского президента.