Новость о встрече Путина и Трампа попала на передовицы мировых СМИ

в мире

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

nikkei

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Новость о готовящемся саммите российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа быстро попала на передовицы ведущих мировых СМИ, некоторые увидели в ней надежду на скорое окончание конфликта на Украине, другие отмечают, что эта встреча сама по себе станет очередной победой президента РФ. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. Британская газета Financial Times обращает внимание на то, что объявление о первой личной встрече лидеров РФ и США после начала СВО прозвучало на следующий день после того, как Путин встретился в Москве со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом для переговоров, которые, как отмечает издание, "обе стороны назвали продуктивными". "Если встреча состоится, это будет первый очный саммит между американским и российским президентами за более чем четыре года", - пишет американская газета New York Times. При этом британская газета Times и финское издание Helsingin Sanomat отмечают, что Путин и Трамп встретятся лично впервые за семь лет. В последний раз двусторонний саммит с их участием прошел во время первого президентского срока Трампа. Испанская газета Periodico отмечает, что Путин и Трамп уже шесть раз говорили по телефону с начала текущего года. Британская газета Telegraph отмечает, что "в первой встрече предполагается участие только Путина и Трампа". Другое британское издание Guardian пишет, что в своем заявлении в четверг Ушаков отверг предложение США о том, что вскоре может состояться трехсторонняя встреча с Владимиром Зеленским. "Кремль ясно дал понять, что работает над другим соглашением, продвигая большую встречу с Трампом и игнорируя часть с (Владимиром) Зеленским", - пишет Guardian. "Запланированные переговоры пройдут в узком формате, без многостороннего участия и без участия Европы, хотя последствия для политики безопасности этой инициативы затрагивают в первую очередь Европу", - отмечает немецкая газета Berliner Zeitung. По мнению американской газеты Wall Street Journal, эта встреча "станет одним из самых волнующих моментов второго срока Трампа". "Заявление (Трампа о возможной встрече с Путиным – ред.) увеличило надежды на то, что окончание конфликта может быть на горизонте после более чем трех лет интенсивных боев", - пишет Telegraph. New York Times, в свою очередь, отмечает, что встреча с Трампом "стала бы своего рода ещё одной небольшой победой Путина" на фоне якобы изоляции со стороны Запада после начала СВО на Украине. "США и Россия вновь демонстрируют признаки сближения", - такое мнение выразила японская газета Nikkei. Американский телеканал CNN полагает, что ключевым вопросом в преддверии переговоров является то, что же предложит российская сторона. Телеканал не исключает, что Кремль может выдвинуть Трампу выгодные торговые и стратегические предложения, которые отвлекли бы его от Украины, и "пробудили бы деловые инстинкты" американского президента.

сша

россия

украина

2025

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, nikkei