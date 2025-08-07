https://ria.ru/20250807/putin-2033910861.html

Миронов: встреча Путина и Трампа нанесет сильный удар по "партии войны"

Миронов: встреча Путина и Трампа нанесет сильный удар по "партии войны" - РИА Новости, 07.08.2025

Миронов: встреча Путина и Трампа нанесет сильный удар по "партии войны"

Планируемая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может стать предвестником мира на Украине на условиях России и... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T13:20:00+03:00

2025-08-07T13:20:00+03:00

2025-08-07T13:20:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

сергей миронов

встреча путина и трампа — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:414:2732:1951_1920x0_80_0_0_46e1ae581d05a7263b8c8b3905cedcf4.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Планируемая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может стать предвестником мира на Украине на условиях России и нанесет сильный удар по "партии войны" на Западе, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. "Если такая встреча все же состоится и Трамп подтвердит готовность не на словах, а на деле заниматься урегулированием украинского конфликта, это нанесет сильный удар по партии войны на Западе", - сказал Миронов. По его словам, Трампа пытаются "загнать в ловушку", преследуя свои корыстные политические и финансовые интересы, но если он сможет противостоять этому давлению и выберет путь сотрудничества, а не конфликта с Россией, это "станет предвестником наступления прочного мира с учетом жизненных интересов РФ". "Напомню, Дональд Трамп еще до своего избрания обещал быстрое урегулирование украинского конфликта и хотел для этого встретиться с Владимиром Путиным. Но в Москве ясно дали понять, что такая встреча должна быть хорошо подготовлена, то есть должна учитывать российские требования и реалии. Очевидно, что в США были к этому не готовы, но теперь ситуация с их стороны изменилась", - считает политик. Миронов напомнил, что Трамп пытался оказать дипломатическое и экономическое давление на Россию и ее союзников, но безрезультатно. "Отпор дали и Китай, и Индия, и Бразилия - это вам не бесхребетный Евросоюз, а новые лидеры мировой экономики. Про Россию и говорить нечего - наш президент на днях подтвердил, что цели СВО остаются прежними. И вот уже после этого состоялась его встреча со спецпосланником президента США Уиткоффом, после которой и было объявлено о подготовке саммита", - добавил лидер партии.

https://ria.ru/20250807/putin-2033889135.html

https://ria.ru/20250807/brayen-2033855950.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, сергей миронов, встреча путина и трампа — 2025