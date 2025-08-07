Миронов: встреча Путина и Трампа нанесет сильный удар по "партии войны"
Миронов: встреча Путина и Трампа может стать предвестником мира на условиях РФ
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Планируемая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может стать предвестником мира на Украине на условиях России и нанесет сильный удар по "партии войны" на Западе, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
"Если такая встреча все же состоится и Трамп подтвердит готовность не на словах, а на деле заниматься урегулированием украинского конфликта, это нанесет сильный удар по партии войны на Западе", - сказал Миронов.
По его словам, Трампа пытаются "загнать в ловушку", преследуя свои корыстные политические и финансовые интересы, но если он сможет противостоять этому давлению и выберет путь сотрудничества, а не конфликта с Россией, это "станет предвестником наступления прочного мира с учетом жизненных интересов РФ".
"Напомню, Дональд Трамп еще до своего избрания обещал быстрое урегулирование украинского конфликта и хотел для этого встретиться с Владимиром Путиным. Но в Москве ясно дали понять, что такая встреча должна быть хорошо подготовлена, то есть должна учитывать российские требования и реалии. Очевидно, что в США были к этому не готовы, но теперь ситуация с их стороны изменилась", - считает политик.
Миронов напомнил, что Трамп пытался оказать дипломатическое и экономическое давление на Россию и ее союзников, но безрезультатно.
"Отпор дали и Китай, и Индия, и Бразилия - это вам не бесхребетный Евросоюз, а новые лидеры мировой экономики. Про Россию и говорить нечего - наш президент на днях подтвердил, что цели СВО остаются прежними. И вот уже после этого состоялась его встреча со спецпосланником президента США Уиткоффом, после которой и было объявлено о подготовке саммита", - добавил лидер партии.