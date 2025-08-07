Рейтинг@Mail.ru
Миронов: встреча Путина и Трампа нанесет сильный удар по "партии войны" - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/putin-2033910861.html
Миронов: встреча Путина и Трампа нанесет сильный удар по "партии войны"
Миронов: встреча Путина и Трампа нанесет сильный удар по "партии войны" - РИА Новости, 07.08.2025
Миронов: встреча Путина и Трампа нанесет сильный удар по "партии войны"
Планируемая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может стать предвестником мира на Украине на условиях России и... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T13:20:00+03:00
2025-08-07T13:20:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
сергей миронов
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:414:2732:1951_1920x0_80_0_0_46e1ae581d05a7263b8c8b3905cedcf4.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Планируемая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может стать предвестником мира на Украине на условиях России и нанесет сильный удар по "партии войны" на Западе, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. "Если такая встреча все же состоится и Трамп подтвердит готовность не на словах, а на деле заниматься урегулированием украинского конфликта, это нанесет сильный удар по партии войны на Западе", - сказал Миронов. По его словам, Трампа пытаются "загнать в ловушку", преследуя свои корыстные политические и финансовые интересы, но если он сможет противостоять этому давлению и выберет путь сотрудничества, а не конфликта с Россией, это "станет предвестником наступления прочного мира с учетом жизненных интересов РФ". "Напомню, Дональд Трамп еще до своего избрания обещал быстрое урегулирование украинского конфликта и хотел для этого встретиться с Владимиром Путиным. Но в Москве ясно дали понять, что такая встреча должна быть хорошо подготовлена, то есть должна учитывать российские требования и реалии. Очевидно, что в США были к этому не готовы, но теперь ситуация с их стороны изменилась", - считает политик. Миронов напомнил, что Трамп пытался оказать дипломатическое и экономическое давление на Россию и ее союзников, но безрезультатно. "Отпор дали и Китай, и Индия, и Бразилия - это вам не бесхребетный Евросоюз, а новые лидеры мировой экономики. Про Россию и говорить нечего - наш президент на днях подтвердил, что цели СВО остаются прежними. И вот уже после этого состоялась его встреча со спецпосланником президента США Уиткоффом, после которой и было объявлено о подготовке саммита", - добавил лидер партии.
https://ria.ru/20250807/putin-2033889135.html
https://ria.ru/20250807/brayen-2033855950.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad1b16c980e5c6e896dfefc94692e7ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, сергей миронов, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Миронов, Встреча Путина и Трампа — 2025
Миронов: встреча Путина и Трампа нанесет сильный удар по "партии войны"

Миронов: встреча Путина и Трампа может стать предвестником мира на условиях РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Планируемая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может стать предвестником мира на Украине на условиях России и нанесет сильный удар по "партии войны" на Западе, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Мировые СМИ пишут о подтверждении готовящейся встречи Путина и Трампа
Вчера, 12:04
"Если такая встреча все же состоится и Трамп подтвердит готовность не на словах, а на деле заниматься урегулированием украинского конфликта, это нанесет сильный удар по партии войны на Западе", - сказал Миронов.
По его словам, Трампа пытаются "загнать в ловушку", преследуя свои корыстные политические и финансовые интересы, но если он сможет противостоять этому давлению и выберет путь сотрудничества, а не конфликта с Россией, это "станет предвестником наступления прочного мира с учетом жизненных интересов РФ".
"Напомню, Дональд Трамп еще до своего избрания обещал быстрое урегулирование украинского конфликта и хотел для этого встретиться с Владимиром Путиным. Но в Москве ясно дали понять, что такая встреча должна быть хорошо подготовлена, то есть должна учитывать российские требования и реалии. Очевидно, что в США были к этому не готовы, но теперь ситуация с их стороны изменилась", - считает политик.
Миронов напомнил, что Трамп пытался оказать дипломатическое и экономическое давление на Россию и ее союзников, но безрезультатно.
"Отпор дали и Китай, и Индия, и Бразилия - это вам не бесхребетный Евросоюз, а новые лидеры мировой экономики. Про Россию и говорить нечего - наш президент на днях подтвердил, что цели СВО остаются прежними. И вот уже после этого состоялась его встреча со спецпосланником президента США Уиткоффом, после которой и было объявлено о подготовке саммита", - добавил лидер партии.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Некуда деваться". Трампа предупредили перед возможной встречей с Путиным
Вчера, 09:16
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинСергей МироновВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала