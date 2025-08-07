Мировые СМИ пишут о подтверждении готовящейся встречи Путина и Трампа
Новость о подготовке Россией встречи Путина и Трампа обсуждают по всему миру
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мировые СМИ на первых полосах разместили новость о том, что в Кремле подтвердили готовящуюся встречу российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
Вскоре после заявления Ушакова, сообщения о готовящейся встрече начали появляться на передовицах ведущих мировых изданий. В частности, особое внимание этой новости уделили британская газета Financial Times и телеканал Sky News, французские газеты Figaro, Monde, Parisien и телеканал BFMTV, немецкие издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, Welt и портал Tagesschau, финские газеты Ilta-Sanomat и Helsingin Sanomat, испанские газеты Pais и 20 minutos.
