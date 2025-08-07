https://ria.ru/20250807/putin-2033826271.html

"Путин доволен": в Киеве признали мрачную правду о визите Уиткоффа в Москву

"Путин доволен": в Киеве признали мрачную правду о визите Уиткоффа в Москву - РИА Новости, 07.08.2025

"Путин доволен": в Киеве признали мрачную правду о визите Уиткоффа в Москву

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа оказалась явно полезной и результативной для Москвы, заявил бывший... РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа оказалась явно полезной и результативной для Москвы, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Такая хорошая, милая встреча произошла. Аккуратненько <…> Но очень позитивно. Видно, что Путин доволен", — сказал он.Аналитик отметил, что между Москвой и Вашингтоном установлен прочный канал связи, а спецпосланник Стивен Уитокофф смог наладить коммуникацию между лидерами государств практически без посредников."Они беседовали три часа. То есть это очень много. Это можно уже обсудить, как они вместе полетят на Луну, атомную станцию там делать <…> То есть у них серьезный контакт налажен, понимаете?" — заключил Соскин.В среду российский лидер провел переговоры со американским представителем в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Стивена Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными.Американский лидер добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.

