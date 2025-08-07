"Уже не изменится": на Западе выступили с призывом по переговорам с Москвой
Аналитик Эпископос заявил о важности России для безопасности в Европе и Азии
ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" в зоне СВО
ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия была и остается неотъемлемой частью стратегической безопасности в Европе и Азии, Запад не сможет без нее обойтись, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос на YouTube.
"Нужно быть реалистами в плане общего положения дел, ситуации на фронте. Украина оказалась в затруднительном положении. Россия побеждает на фронте, у нее большое преимущество в людских резервах и ресурсах, экономика в разы больше. Все это факторы, которые уже не изменятся, независимо от объема поддержки Киева со стороны", — сказал он.
Аналитик пояснил, что переговоры нужно вести с позитивной стороны, предлагая реальное решение проблем, которые могут беспокоить Москву.
"У нас нет никаких негативных рычагов давление на Россию, но мы можем подойти к этому с точки зрения реинтеграции России и Европы, снятия санкций <…> Кроме того, в наших интересах сейчас создать обширную систему стратегической безопасности в Европе и на Ближнем Востоке. Этого нельзя достичь без России", — заключил Эпископос.
В среду президент России Владимир Путин провел переговоры с американским представителем Стивом Уиткоффом в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.
Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными.
Американский лидер добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.