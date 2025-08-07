Рейтинг@Mail.ru
Проезд по трассе в Приамурье, где был провал, открыли для легковушек - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/priamurja-2033842700.html
Проезд по трассе в Приамурье, где был провал, открыли для легковушек
Проезд по трассе в Приамурье, где был провал, открыли для легковушек - РИА Новости, 07.08.2025
Проезд по трассе в Приамурье, где был провал, открыли для легковушек
Участок федеральной трассы "Лена" в Приамурье, где образовался огромный провал, открыли для движения легковых автомобилей массой до 3,5 тонны, сообщает... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T06:40:00+03:00
2025-08-07T06:40:00+03:00
происшествия
амурская область
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033595737_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0034e4f9084976d7a10b55da7a514019.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 авг - РИА Новости. Участок федеральной трассы "Лена" в Приамурье, где образовался огромный провал, открыли для движения легковых автомобилей массой до 3,5 тонны, сообщает минтранспорта Амурской области. Во вторник на участке в Тындинском округе образовался огромный провал дорожного полотна. Движение было полностью остановлено. Причины обрушения сейчас устанавливаются. "В Тындинском округе на 79 километре федеральной трассы "Лена" открыт проезд для транспортных средств массой до 3,5 тонны", - говорится в сообщении. В тексте минтранса со ссылкой на ФКУ Упрдор "Лена" уточняется, что ограничение на проезд крупногабаритного транспорта сохраняется до восстановления разрушенного участка - ориентировочно, до 10.00 (4.00 мск) 9 августа. На 79-м километре федеральной трассы А-360 "Лена" в Тындинском муниципальном округе продолжают обустраивать объездную дорогу. Ее отсыпают сразу с двух сторон. В работе задействовано 17 единиц спецтехники. Грунт для отсыпки завозится с двух карьеров. Уже обустроили пешеходный мост, сообщало в среду ФКУ Упрдор "Лена". Тем временем, водителей большегрузных автомобилей власти округа просят набраться терпения и не искать альтернативные пути проезда. "Притрассовая дорога от станции Беленькая до станции Муртыгит не предназначена для движения таких машин, является технологической, ж/д переезды отсутствуют, габариты проездов под железнодорожными мостами не соответствуют установленным требованиям, рассчитаны на некрупногабаритную технику, обслуживающую железную дорогу. Состояние дороги неудовлетворительное", - написала в Telegram-канале глава Тындинского округа Тамара Лысакова.
https://ria.ru/20250806/bespilotnik-2033605786.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033595737_286:0:1246:720_1920x0_80_0_0_6fdd782029ee12e3dbc35e916c1413f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область, авто
Происшествия, Амурская область, Авто
Проезд по трассе в Приамурье, где был провал, открыли для легковушек

Проезд по трассе Лена, где образовался провал, открыли для легковушек

© Тамара Лысакова- глава Тындинского округаПровал на федеральной автомобильной дороге А-360 "Лена" в Тындинском районе Амурской области
Провал на федеральной автомобильной дороге А-360 Лена в Тындинском районе Амурской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Тамара Лысакова- глава Тындинского округа
Провал на федеральной автомобильной дороге А-360 "Лена" в Тындинском районе Амурской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 авг - РИА Новости. Участок федеральной трассы "Лена" в Приамурье, где образовался огромный провал, открыли для движения легковых автомобилей массой до 3,5 тонны, сообщает минтранспорта Амурской области.
Во вторник на участке в Тындинском округе образовался огромный провал дорожного полотна. Движение было полностью остановлено. Причины обрушения сейчас устанавливаются.
"В Тындинском округе на 79 километре федеральной трассы "Лена" открыт проезд для транспортных средств массой до 3,5 тонны", - говорится в сообщении.
В тексте минтранса со ссылкой на ФКУ Упрдор "Лена" уточняется, что ограничение на проезд крупногабаритного транспорта сохраняется до восстановления разрушенного участка - ориентировочно, до 10.00 (4.00 мск) 9 августа.
На 79-м километре федеральной трассы А-360 "Лена" в Тындинском муниципальном округе продолжают обустраивать объездную дорогу. Ее отсыпают сразу с двух сторон. В работе задействовано 17 единиц спецтехники. Грунт для отсыпки завозится с двух карьеров. Уже обустроили пешеходный мост, сообщало в среду ФКУ Упрдор "Лена".
Тем временем, водителей большегрузных автомобилей власти округа просят набраться терпения и не искать альтернативные пути проезда.
"Притрассовая дорога от станции Беленькая до станции Муртыгит не предназначена для движения таких машин, является технологической, ж/д переезды отсутствуют, габариты проездов под железнодорожными мостами не соответствуют установленным требованиям, рассчитаны на некрупногабаритную технику, обслуживающую железную дорогу. Состояние дороги неудовлетворительное", - написала в Telegram-канале глава Тындинского округа Тамара Лысакова.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Ростовской области БПЛА упал на дорогу
6 августа, 07:23
 
ПроисшествияАмурская областьАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала