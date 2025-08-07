https://ria.ru/20250807/posolstvo-2033927218.html

В Сербии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране

В Сербии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране - РИА Новости, 07.08.2025

В Сербии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране

Посольство РФ в Белграде заявило РИА Новости, что не располагает информацией о возможности переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда... РИА Новости, 07.08.2025

БЕЛГРАД, 7 авг – РИА Новости. Посольство РФ в Белграде заявило РИА Новости, что не располагает информацией о возможности переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Сербии. "Посольство не располагает информацией о возможности проведения такой встречи в Сербии", - сообщили в российском диппредставительстве в ответ на вопрос агентства. Президент Сербии Александр Вучич 6 апреля заявил о готовности провести в Белграде встречу "друзей Сербии" - президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, но отметил, что есть определенные ограничения в окружении и не питает лишних надежд. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.

