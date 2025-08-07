https://ria.ru/20250807/posolstvo-2033927218.html
В Сербии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране
В Сербии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране - РИА Новости, 07.08.2025
В Сербии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране
Посольство РФ в Белграде заявило РИА Новости, что не располагает информацией о возможности переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T14:15:00+03:00
2025-08-07T14:15:00+03:00
2025-08-07T14:15:00+03:00
в мире
россия
сша
белград (город)
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
сербия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_0:218:2804:1795_1920x0_80_0_0_fcd58be69ae6428f9821bde4efee42f2.jpg
БЕЛГРАД, 7 авг – РИА Новости. Посольство РФ в Белграде заявило РИА Новости, что не располагает информацией о возможности переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Сербии. "Посольство не располагает информацией о возможности проведения такой встречи в Сербии", - сообщили в российском диппредставительстве в ответ на вопрос агентства. Президент Сербии Александр Вучич 6 апреля заявил о готовности провести в Белграде встречу "друзей Сербии" - президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, но отметил, что есть определенные ограничения в окружении и не питает лишних надежд. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250807/radio-2033924810.html
россия
сша
белград (город)
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_66dcfd9be4d1dbd3c1d8b9ee8b016c58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, белград (город), владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, сербия
В мире, Россия, США, Белград (город), Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Сербия
В Сербии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране
У посольства РФ нет информации о возможной встрече Путина и Трампа в Сербии