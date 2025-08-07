Рейтинг@Mail.ru
В Сербии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/posolstvo-2033927218.html
В Сербии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране
В Сербии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране - РИА Новости, 07.08.2025
В Сербии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране
Посольство РФ в Белграде заявило РИА Новости, что не располагает информацией о возможности переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T14:15:00+03:00
2025-08-07T14:15:00+03:00
в мире
россия
сша
белград (город)
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
сербия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_0:218:2804:1795_1920x0_80_0_0_fcd58be69ae6428f9821bde4efee42f2.jpg
БЕЛГРАД, 7 авг – РИА Новости. Посольство РФ в Белграде заявило РИА Новости, что не располагает информацией о возможности переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Сербии. "Посольство не располагает информацией о возможности проведения такой встречи в Сербии", - сообщили в российском диппредставительстве в ответ на вопрос агентства. Президент Сербии Александр Вучич 6 апреля заявил о готовности провести в Белграде встречу "друзей Сербии" - президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, но отметил, что есть определенные ограничения в окружении и не питает лишних надежд. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250807/radio-2033924810.html
россия
сша
белград (город)
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_66dcfd9be4d1dbd3c1d8b9ee8b016c58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, белград (город), владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, сербия
В мире, Россия, США, Белград (город), Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Сербия
В Сербии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране

У посольства РФ нет информации о возможной встрече Путина и Трампа в Сербии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 7 авг – РИА Новости. Посольство РФ в Белграде заявило РИА Новости, что не располагает информацией о возможности переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Сербии.
"Посольство не располагает информацией о возможности проведения такой встречи в Сербии", - сообщили в российском диппредставительстве в ответ на вопрос агентства.
Президент Сербии Александр Вучич 6 апреля заявил о готовности провести в Белграде встречу "друзей Сербии" - президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, но отметил, что есть определенные ограничения в окружении и не питает лишних надежд.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Радио "Судного дня" передало сообщение после анонса встречи Путина и Трампа
Вчера, 14:07
 
В миреРоссияСШАБелград (город)Владимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковСербия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала