https://ria.ru/20250807/posolstvo-2033915086.html
В Венгрии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране
В Венгрии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране - РИА Новости, 07.08.2025
В Венгрии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране
Посольство РФ в Будапеште сообщило РИА Новости, что не располагает информаций о том, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T13:38:00+03:00
2025-08-07T13:38:00+03:00
2025-08-07T13:38:00+03:00
в мире
россия
сша
венгрия
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg
БУДАПЕШТ, 7 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Будапеште сообщило РИА Новости, что не располагает информаций о том, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может пройти в Венгрии. "Посольство не располагает подобной информацией", - сообщили в дипмиссии в ответ на вопрос о возможном проведении саммита в Венгрии. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250807/dubinskiy-2033912667.html
россия
сша
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_cdd41b014cc21401a572f307901a224b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, венгрия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, Россия, США, Венгрия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
В Венгрии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране
Посольства РФ не располагает данными о встрече Путина и Трампа в Венгрии