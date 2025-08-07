Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране - РИА Новости, 07.08.2025
13:38 07.08.2025
В Венгрии ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране
Посольство РФ в Будапеште сообщило РИА Новости, что не располагает информаций о том, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа РИА Новости, 07.08.2025
БУДАПЕШТ, 7 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Будапеште сообщило РИА Новости, что не располагает информаций о том, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может пройти в Венгрии. "Посольство не располагает подобной информацией", - сообщили в дипмиссии в ответ на вопрос о возможном проведении саммита в Венгрии. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Будапеште сообщило РИА Новости, что не располагает информаций о том, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может пройти в Венгрии.
"Посольство не располагает подобной информацией", - сообщили в дипмиссии в ответ на вопрос о возможном проведении саммита в Венгрии.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Киеве заявили о панике на Украине из-за будущей встречи Путина и Трампа
Вчера, 13:28
 
