https://ria.ru/20250807/poezda-2034011983.html

Число задержанных поездов в сообщении с Крымом сократилось до пяти

Число задержанных поездов в сообщении с Крымом сократилось до пяти - РИА Новости, 07.08.2025

Число задержанных поездов в сообщении с Крымом сократилось до пяти

Количество задержанных пассажирских поездов в сообщении с Крымом сократилось с 11 до пяти, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс". РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T18:54:00+03:00

2025-08-07T18:54:00+03:00

2025-08-07T18:54:00+03:00

происшествия

республика крым

симферополь

москва

гранд сервис экспресс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884654779_0:46:2881:1666_1920x0_80_0_0_d1d3b4b92038e1418b445a1b4ae894c4.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Количество задержанных пассажирских поездов в сообщении с Крымом сократилось с 11 до пяти, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс". По состоянию на 9 утра компания сообщала о задержке 11 поездов. "В пути следования задерживаются пять поездов "Таврия". Время задержки на 18.00 мск: из Крыма: №178 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 06.08, задержка 6 часов, №174 Евпатория – Москва, отправлением 06.08, задержка 5,5 часов, №92 Севастополь – Москва, отправлением 06.08, задержка 5,5 часов, №98 Симферополь – Москва, отправлением 07.08, задержка 3,5 часа, №76 Симферополь – Омск, отправлением 07.08, задержка 3 часа", - говорится в сообщении компании. Уточняется, что некоторые ранее указанные поезда введены в график или добрались до места назначения.

https://ria.ru/20250805/possumy-2033539656.html

республика крым

симферополь

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика крым, симферополь, москва, гранд сервис экспресс