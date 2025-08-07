https://ria.ru/20250807/poezda-2033958847.html
Четыре поезда в Крым задерживаются в пути
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Девять поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути, четыре из них в направлении полуострова и пять - оттуда, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс". "В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 15.00 мск: в Крым: №173 Москва - Евпатория, отправлением 05.08, задержка 5,5 часов, №28 Москва - Симферополь, отправлением 06.08, задержка 4 часа, №179 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 05.08, задержка 4,5 часа, №474 Смоленск - Симферополь, отправлением 05.08, задержка 1 час", - говорится в сообщении перевозчика. Уточняется, что из Крыма с задержками следуют пять поездов: отправлением 6 августа - №178 Симферополь - Санкт-Петербург, задержка 6,5 часов, №174 Евпатория – Москва, задержка 5,5 часов, №92 Севастополь – Москва, задержка 6,5 часов, а также отправлением 7 августа - №98 Симферополь – Москва, задержка 3,5 часа и №76 Симферополь – Омск, задержка 3 часа. "Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - напомнили в компании.
