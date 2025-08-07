https://ria.ru/20250807/peterburg-2034036200.html

При обрушении потолка в здании на Невском проспекте погиб человек

Потолок обрушился в квартире на Невском проспекте в Петербурге, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T22:27:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Потолок обрушился в квартире на Невском проспекте в Петербурге, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города."Один человек скончался, второго забрала скорая помощь для госпитализации", — сказал собеседник агентства.Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. На месте работают спасатели.

санкт-петербург

россия

2025

Новости

происшествия, санкт-петербург, россия