В Петербурге в доме на Невском проспекте обрушился потолок
21:59 07.08.2025 (обновлено: 22:00 07.08.2025)
В Петербурге в доме на Невском проспекте обрушился потолок
В Петербурге в доме на Невском проспекте обрушился потолок
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Потолок обрушился в здании на Невском проспекте в Петербурге, начата проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры города."Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга проводит проверку в связи с обрушением потолка между первым и вторым этажами в доме 103 по Невскому проспекту", - говорится в сообщении.В пресс-службе администрации Центрального района города добавили, что, по сообщению жильцов, в квартире может находиться человек. "На месте работают сотрудники МЧС, информация уточняется", - отметили в пресс-службе.В прокуратуре Петербурга заявили, что в ходе проверочных мероприятий будет дана оценка исполнению требований жилищного законодательства в деятельности уполномоченных органов.
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Потолок обрушился в здании на Невском проспекте в Петербурге, начата проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры города.
"Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга проводит проверку в связи с обрушением потолка между первым и вторым этажами в доме 103 по Невскому проспекту", - говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации Центрального района города добавили, что, по сообщению жильцов, в квартире может находиться человек. "На месте работают сотрудники МЧС, информация уточняется", - отметили в пресс-службе.
В прокуратуре Петербурга заявили, что в ходе проверочных мероприятий будет дана оценка исполнению требований жилищного законодательства в деятельности уполномоченных органов.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
