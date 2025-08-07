https://ria.ru/20250807/peterburg-2034035222.html

В Петербурге в доме на Невском проспекте обрушился потолок

В Петербурге в доме на Невском проспекте обрушился потолок

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Потолок обрушился в здании на Невском проспекте в Петербурге, начата проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры города."Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга проводит проверку в связи с обрушением потолка между первым и вторым этажами в доме 103 по Невскому проспекту", - говорится в сообщении.В пресс-службе администрации Центрального района города добавили, что, по сообщению жильцов, в квартире может находиться человек. "На месте работают сотрудники МЧС, информация уточняется", - отметили в пресс-службе.В прокуратуре Петербурга заявили, что в ходе проверочных мероприятий будет дана оценка исполнению требований жилищного законодательства в деятельности уполномоченных органов.

санкт-петербург

2025

