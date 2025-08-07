https://ria.ru/20250807/peterburg-2034035222.html
В Петербурге в доме на Невском проспекте обрушился потолок
В Петербурге в доме на Невском проспекте обрушился потолок - РИА Новости, 07.08.2025
В Петербурге в доме на Невском проспекте обрушился потолок
Потолок обрушился в здании на Невском проспекте в Петербурге, начата проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T21:59:00+03:00
2025-08-07T21:59:00+03:00
2025-08-07T22:00:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500071_101:0:2595:1403_1920x0_80_0_0_ea4f2ce628b91e5bef2f9b1a05da2e02.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Потолок обрушился в здании на Невском проспекте в Петербурге, начата проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры города."Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга проводит проверку в связи с обрушением потолка между первым и вторым этажами в доме 103 по Невскому проспекту", - говорится в сообщении.В пресс-службе администрации Центрального района города добавили, что, по сообщению жильцов, в квартире может находиться человек. "На месте работают сотрудники МЧС, информация уточняется", - отметили в пресс-службе.В прокуратуре Петербурга заявили, что в ходе проверочных мероприятий будет дана оценка исполнению требований жилищного законодательства в деятельности уполномоченных органов.
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500071_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_29c6a9281d82cbc8145a3faef9035985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге в доме на Невском проспекте обрушился потолок
Потолок обрушился в доме на Невском проспекте в Петербурге