В Петербурге пациент подрался с врачом, отказавшим ему в осмотре - РИА Новости, 07.08.2025
10:30 07.08.2025
В Петербурге пациент подрался с врачом, отказавшим ему в осмотре
В Петербурге пациент подрался с врачом, отказавшим ему в осмотре
происшествия
приморский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Полиция организовала проверку после того, как пациент травмпункта в Приморском районе Санкт-Петербурга подрался с врачом, отказавшим ему в осмотре из-за отсутствия паспорта, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в среду в полицию Приморского района поступили сообщения о конфликте между 27-летним пациентом и 39-летним врачом в травмпункте поликлиники на Камышовой улице, 50. "Прибывшим на место происшествия полицейским установлено, что около 15.30 пациент обратился за медицинской помощью, поскольку он не предоставил документов, удостоверяющих личность, врач отказал ему в осмотре. Между сторонами произошел словесный конфликт, переросший во взаимную потасовку", – рассказали в ГУМВД. Оба участника драки подали заявления в полицию, по факту инцидента проводится проверка, добавили в региональном главке.
происшествия, приморский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Приморский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
