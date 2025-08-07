https://ria.ru/20250807/peterburg-2033866153.html
В Петербурге заподозрили иностранного студента в помощи мошенникам
В Петербурге заподозрили иностранного студента в помощи мошенникам
В Петербурге заподозрили иностранного студента в помощи мошенникам
Полиция Санкт-Петербурга задержала студента из Африки по подозрению в содействии телефонным мошенникам, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 07.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала студента из Африки по подозрению в содействии телефонным мошенникам, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, 30 мая в полицию Калининского района обратилась 79-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ей в течение трех дней звонили неизвестные, убеждая в необходимости "декларирования" сбережений. В результате жительница Петербурга передала курьеру 285 тысяч рублей. Уголовное бело было возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). "В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий личность курьера мошенников и его местонахождение удалось установить. Им оказался 24-летний гражданин одной из стран Африки, приехавший на учебу в Санкт-Петербург. Пятого августа... у дома 4 по бульвару Красных Зорь полицейские задержали иностранца", – говорится в сообщении. В настоящее время полицейские устанавливают, не причастен ли задержанный к другим аналогичным преступлениям.
