В Петербурге завели дело после наезда машины каршеринга на остановку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после того, как водитель каршерингового автомобиля врезался в автобусную остановку в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где в результате погибла пешеход, еще одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранним утром в четверг на на проспекте Ленина, 108 в Красном Селе 33-летний водитель каршерингового Kia Rio не справился с управлением и въехал в автобусную остановку. Как сообщала полиция, ДТП привело к гибели стоявшей на остановке женщины, еще одна жительница Петербурга была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Правоохранители задержали водителя, который оказался пьян, но отказался от медосвидетельствования, уточняли в ГУМВД. "По факту ДТП полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств – ред.)", – говорится в сообщении.

