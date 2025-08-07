Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге завели дело после наезда машины каршеринга на остановку - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 07.08.2025 (обновлено: 09:23 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/peterburg-2033856311.html
В Петербурге завели дело после наезда машины каршеринга на остановку
В Петербурге завели дело после наезда машины каршеринга на остановку - РИА Новости, 07.08.2025
В Петербурге завели дело после наезда машины каршеринга на остановку
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после того, как водитель каршерингового автомобиля врезался в автобусную остановку в... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T09:19:00+03:00
2025-08-07T09:23:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
красносельский район
kia rio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033856105_0:20:1160:673_1920x0_80_0_0_35916ca6c85043ba3f8fbb896f91763b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после того, как водитель каршерингового автомобиля врезался в автобусную остановку в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где в результате погибла пешеход, еще одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранним утром в четверг на на проспекте Ленина, 108 в Красном Селе 33-летний водитель каршерингового Kia Rio не справился с управлением и въехал в автобусную остановку. Как сообщала полиция, ДТП привело к гибели стоявшей на остановке женщины, еще одна жительница Петербурга была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Правоохранители задержали водителя, который оказался пьян, но отказался от медосвидетельствования, уточняли в ГУМВД. "По факту ДТП полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств – ред.)", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250227/dtp-2002063378.html
санкт-петербург
россия
красносельский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033856105_0:0:923:692_1920x0_80_0_0_74df5739fcf40ff80833e7ac808f95e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, красносельский район, kia rio
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Красносельский район, Kia Rio
В Петербурге завели дело после наезда машины каршеринга на остановку

В Петербурге возбудили дело после наезда на остановку, где погибла женщина

© Петербургская полиция/TelegramДТП на проспекте Ленина в Красном Селе
ДТП на проспекте Ленина в Красном Селе - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Петербургская полиция/Telegram
ДТП на проспекте Ленина в Красном Селе
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после того, как водитель каршерингового автомобиля врезался в автобусную остановку в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где в результате погибла пешеход, еще одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранним утром в четверг на на проспекте Ленина, 108 в Красном Селе 33-летний водитель каршерингового Kia Rio не справился с управлением и въехал в автобусную остановку. Как сообщала полиция, ДТП привело к гибели стоявшей на остановке женщины, еще одна жительница Петербурга была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Правоохранители задержали водителя, который оказался пьян, но отказался от медосвидетельствования, уточняли в ГУМВД.
"По факту ДТП полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств – ред.)", – говорится в сообщении.
Место происшествия, где водитель каршеринга влетел в остановку в Нижнем Новгороде. 27 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Нижнем Новгороде автомобиль въехал в остановку, два человека погибли
27 февраля, 21:14
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКрасносельский районKia Rio
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала