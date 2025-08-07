https://ria.ru/20250807/perelom-2033896179.html

В Госдуме заявили о важности встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Планируемая встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может стать переломным моментом в урегулировании украинского кризиса, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. "Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, безусловно, станет знаковым событием в мировой политике. Это дипломатическая победа Москвы, которая четко придерживается своих позиций", - сказал он. По мнению депутата, сейчас и ЕС, и киевский режим замерли в тревожном ожидании, потому что "встреча на высшем уровне пройдет без них". "То, что эта встреча в принципе состоится, означает серьезный прогресс в поиске компромиссов между Москвой и Вашингтоном в части урегулирования украинского конфликта", - добавил Белик. Кроме того, как отметил парламентарий, это возможность для двух лидеров лично обсудить накопившиеся геополитические вопросы. "Планируемая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина вполне может стать переломным моментом в урегулировании украинского кризиса", - заключил он.

