В Госдуме заявили о важности встречи Путина и Трампа
12:31 07.08.2025 (обновлено: 13:07 07.08.2025)
В Госдуме заявили о важности встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Планируемая встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может стать переломным моментом в урегулировании украинского кризиса, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. "Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, безусловно, станет знаковым событием в мировой политике. Это дипломатическая победа Москвы, которая четко придерживается своих позиций", - сказал он. По мнению депутата, сейчас и ЕС, и киевский режим замерли в тревожном ожидании, потому что "встреча на высшем уровне пройдет без них". "То, что эта встреча в принципе состоится, означает серьезный прогресс в поиске компромиссов между Москвой и Вашингтоном в части урегулирования украинского конфликта", - добавил Белик. Кроме того, как отметил парламентарий, это возможность для двух лидеров лично обсудить накопившиеся геополитические вопросы. "Планируемая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина вполне может стать переломным моментом в урегулировании украинского кризиса", - заключил он.
в мире, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий белик, госдума рф, евросоюз, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа — 2025
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Планируемая встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может стать переломным моментом в урегулировании украинского кризиса, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
"Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, безусловно, станет знаковым событием в мировой политике. Это дипломатическая победа Москвы, которая четко придерживается своих позиций", - сказал он.
По мнению депутата, сейчас и ЕС, и киевский режим замерли в тревожном ожидании, потому что "встреча на высшем уровне пройдет без них".
"То, что эта встреча в принципе состоится, означает серьезный прогресс в поиске компромиссов между Москвой и Вашингтоном в части урегулирования украинского конфликта", - добавил Белик.
Кроме того, как отметил парламентарий, это возможность для двух лидеров лично обсудить накопившиеся геополитические вопросы.
"Планируемая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина вполне может стать переломным моментом в урегулировании украинского кризиса", - заключил он.
В миреРоссияСШАМоскваВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий БеликГосдума РФЕвросоюзВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
