Рубио анонсировал переговоры по сближению позиций Москвы и Киева - РИА Новости, 07.08.2025
00:30 07.08.2025
Рубио анонсировал переговоры по сближению позиций Москвы и Киева
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. США в ближайшие дни проведут переговоры с Европой и Украиной для достижения прогресса в сближении позиций Москвы и Киева, сообщил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News."В течение следующих нескольких дней мы проведем переговоры с нашими европейскими союзниками, а также с украинцами, просто чтобы увидеть, какого прогресса мы можем достичь в этом направлении", — сказал он.Другие заявления РубиоВизит Уиткоффа в МосквуВ среду Владимир Путин провел переговоры со американским представителем в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Стивена Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными.Американский лидер добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Москва, Россия, Владимир Путин

Рубио анонсировал переговоры по сближению позиций Москвы и Киева

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. США в ближайшие дни проведут переговоры с Европой и Украиной для достижения прогресса в сближении позиций Москвы и Киева, сообщил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
"В течение следующих нескольких дней мы проведем переговоры с нашими европейскими союзниками, а также с украинцами, просто чтобы увидеть, какого прогресса мы можем достичь в этом направлении", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Трамп хочет провести встречу с Путиным "на следующей неделе", сообщили СМИ
Вчера, 22:04
Другие заявления Рубио
  • США по итогам визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию стали лучше понимать условия Москвы.
  • Вашингтон считает, что смог приблизиться к завершению конфликта.
  • В ближайшие пару дней может пройти разговор глав двух государств.
  • Перспектива их встречи на следующей неделе остается открытой.
  • Между тем в ближайшие 24-36 часов президент США Дональд Трамп примет решение о введении новых санкций против России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Новое слово в геополитике: колеблющегося подтолкни — в сторону России
Вчера, 20:48

Визит Уиткоффа в Москву

В среду Владимир Путин провел переговоры со американским представителем в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.
Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Стивена Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными.
Американский лидер добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Зачем Трамп отправил гонца к Путину
5 августа, 08:00
 
