Рубио анонсировал переговоры по сближению позиций Москвы и Киева
Госсекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. США в ближайшие дни проведут переговоры с Европой и Украиной для достижения прогресса в сближении позиций Москвы и Киева, сообщил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
"В течение следующих нескольких дней мы проведем переговоры с нашими европейскими союзниками, а также с украинцами, просто чтобы увидеть, какого прогресса мы можем достичь в этом направлении", — сказал он.
Другие заявления Рубио
- США по итогам визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию стали лучше понимать условия Москвы.
- Вашингтон считает, что смог приблизиться к завершению конфликта.
- В ближайшие пару дней может пройти разговор глав двух государств.
- Перспектива их встречи на следующей неделе остается открытой.
- Между тем в ближайшие 24-36 часов президент США Дональд Трамп примет решение о введении новых санкций против России.
Визит Уиткоффа в Москву
В среду Владимир Путин провел переговоры со американским представителем в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.
Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Стивена Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными.
Американский лидер добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.
