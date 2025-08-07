https://ria.ru/20250807/peregovory-2033824699.html

Рубио анонсировал переговоры по сближению позиций Москвы и Киева

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. США в ближайшие дни проведут переговоры с Европой и Украиной для достижения прогресса в сближении позиций Москвы и Киева, сообщил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News."В течение следующих нескольких дней мы проведем переговоры с нашими европейскими союзниками, а также с украинцами, просто чтобы увидеть, какого прогресса мы можем достичь в этом направлении", — сказал он.Другие заявления РубиоВизит Уиткоффа в МосквуВ среду Владимир Путин провел переговоры со американским представителем в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Стивена Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными.Американский лидер добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.

