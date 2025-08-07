https://ria.ru/20250807/pashinyan-2034029778.html

В Словакии назвали сделку Пашиняна по Зангезурскому коридору предательством

БРАТИСЛАВА, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Никол Пашинян предаст Армению, если заключит в США сделку по транспортному коридору с Азербайджаном, заявил РИА Новости президент Форума армянских союзов Европы и армянской общины Словакии Ашот Григорян. Ранее в четверг глава Союза армян России Ара Абрамян заявил РИА Новости, что Пашинян в ходе намеченного визита в США и встречи с президентами Соединенных Штатов и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым может подписать меморандум, касающийся так называемого Зангезурского коридора, но это не отвечает интересам Армении. "Это последнее предательство, которое только может быть… Это меморандум, который не будет иметь никакой цены, но сам факт - это предательство", - сказал Григорян. Он отметил, что в случае необходимости Армения могла бы организовать работу коридора при поддержке России в любое время. "Трамп объявляет, что это будет 100-летний контракт, где они "великодушно" Армении дают 30% от профита, это анекдот, этот профит весь должен быть армянским", - отметил Григорян. По его мнению, такая сделка ни в коем случае не должна быть заключена. "Это невозможно, это уму непостижимо, потому что это конец Армении", - отметил он. Григорян считает, что если Армения потеряет контроль над этой территорией, то не сможет проверять грузы, которые будут отправляться по этому коридору. "Мы очень надеемся, что это смешная сделка и она имеет характер легкой формальности, нельзя, чтобы меморандум имел реальные последствия. Для Трампа это, как и то, что он делал до сих пор, красивое шоу", - заключил Григорян. В июле департамент информации правительства Армении опроверг опубликованное в испанском издании Periodista Digita сообщение о согласовании Ереваном, Баку и Вашингтоном меморандума о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора, который в документе фигурирует как "мост Трампа". По данным издания, меморандум якобы предусматривает реализацию проекта транспортного коридора протяженностью 42 километра, который пройдет через Сюникскую область Армении. Онлайн-ресурс утверждает, что, согласно меморандуму, Армения сохраняет суверенитет над указанным регионом, однако транспортный коридор будет эксплуатироваться частной американской компанией, получившей соответствующую лицензию. Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской автономией. Президент Армении Ваагн Хачатурян 29 июля заявил, что для развития страны следует "открыть ворота" Сюникской области, которая через армянскую территорию связывает Азербайджан с его Нахичеванской автономией. Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.

