Эксперт: Пашинян готов на сделку с США ради возможности переизбраться

ЕРЕВАН, 7 авг – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян готов на сделку с США, в том числе по "Зангезурскому коридору", связывающему Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, ради потенциальной возможности переизбраться в 2026 году, заявил РИА Новости армянский эксперт Бениамин Матевосян. Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". По данным СМИ, по итогам встречи планируется подписание меморандума о намерении заключить мирное соглашение между Ереваном и Баку. По словам эксперта, если подписание того или иного документа в Вашингтоне состоится, следует понимать, что этот документ имеет как внутриполитическую, так и геополитическую, региональную специфику. "Что касается внутриполитической, Пашиняну нужна любая бумага, которую здесь, внутри страны, он сможет "продать" своему электорату, гражданам Армении, как мирный договор, как гарантию мира, поскольку это один из последних компонентов, вокруг которых зиждятся остатки его политической легитимности. Если не будет этого документа, никакой сущностной основы для заявки на продолжение своей власти у него не будет", - подчеркнул Матевосян. Что касается геополитического компонента, то, по его словам, произошедшие в 2018 году события, в результате которых Пашинян пришел к власти, были направлены в числе прочего против России и Ирана. "И если в результате переговоров в Вашингтоне помимо меморандума между Арменией и Азербайджаном будет достигнута договоренность об открытии "Зангезурского коридора"... и там будут присутствовать американские ЧВК, - очевидно, что они в первую очередь будут действовать против Ирана", - заявил эксперт. По его словам, Армения в свою очередь фактически потеряет возможность неопосредованной связи с Ираном, возможность получать российское оружие через иранскую границу. "Что же касается действий против России и Ирана, то, как говорили в офисе верховного лидера Ирана, "Зангезурский коридор" направлен на блокаду России и на блокаду Исламской Республики Иран. Об этом будет договоренность Армении с Соединенными Штатами Америки, и это та цена, которую Никол Пашинян готов заплатить за потенциальную возможность переизбраться", - подчеркнул эксперт.

