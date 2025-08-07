https://ria.ru/20250807/pashinyan-2033942250.html

Эксперт считает, что Пашинян готов пожертвовать интересами своей страны

Эксперт считает, что Пашинян готов пожертвовать интересами своей страны - РИА Новости, 07.08.2025

Эксперт считает, что Пашинян готов пожертвовать интересами своей страны

В России давно предупреждали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пожертвует интересами своей страны, заявил РИА Новости военно-политический аналитик,... РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В России давно предупреждали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пожертвует интересами своей страны, заявил РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский в преддверии встречи США, Азербайджана и Армении. "По мере продвижения мирных переговоров опасения критиков становятся все более явными", - сказал эксперт. По его словам, при такой политике Пашиняна Армения может заплатить большую цену вплоть до потери государственности. Правительство Армении подтвердило распространенную в СМИ информацию о том, что в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и Пашиняна. По данным американских СМИ, в ходе встречи лидеров возможно подписание мирного договора. "Есть вопросы, но и есть ответы: действительно ли Пашинян готов пожертвовать национальными интересами ради личных гарантий? Несомненно, да. Насколько обоснованы опасения насчет уступок, которые Армения делает в процессе урегулирования? Опасения стопроцентны. Эта ситуация раскалывает армянское общество и подрывает доверие к власти. А чтобы понять, куда движется Армения и какую цену ей придется заплатить за "мир" Пашиняна, необходимо обратиться к его французским и британским бенефициарам", - сказал эксперт. По его словам, остается вопрос, будет ли такой мир прочным и долгосрочным без глубокого вовлечения и понимания региональных реалий. "На фоне стагнации других конфликтов, администрация Трампа видит в урегулировании отношений между Баку и Ереваном возможность добиться формального успеха. Учитывая, что стороны уже достигли значительного прогресса в нормализации связей и согласовали текст мирного договора, Трампу будет относительно легко выступить посредником и заявить о достижении важного этапа в стабилизации региона. Хотя Армения и Азербайджан достигли консенсуса по проекту мирного соглашения еще в марте, Баку продолжает настаивать на нескольких дополнительных условиях перед заключением сделки, включая изменение конституции Армении", - подчеркнул собеседник агентства. Эксперт отметил, что вероятно всего два лидера подпишут "письмо о намерениях", а не проект мирного соглашения, что обеспечит Трампу дипломатическое достижение, к которому он стремился в регионе с прошлого месяца. "Не будем забывать, что одним из главных препятствий на пути заключения мирного договора остается вопрос "коридора" через территорию Армении. А вот политических кругах Армении зреет скандал: все громче звучат обвинения в адрес Никола Пашиняна в предательстве национальных интересов Армении. Что в обмен на личные гарантии безопасности для себя и своей семьи, премьер-министр готов пойти на любые уступки, ставя под угрозу будущее страны. Многие эксперты считают, что Пашинян намеренно сдает позиции, пренебрегая интересами армянского народа ради сохранения личной власти и благополучия. Особенно остро эти обвинения звучат на фоне процессов урегулирования конфликта в регионе", - отметил он.

2025

Новости

