Пашинян сдал практически все интересы Армении, считает эксперт

Пашинян сдал практически все интересы Армении, считает эксперт - РИА Новости, 07.08.2025

Пашинян сдал практически все интересы Армении, считает эксперт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сдал практически все интересы своей страны и может сдать оставшиеся, сказал РИА Новости эксперт Международного института... РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сдал практически все интересы своей страны и может сдать оставшиеся, сказал РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в преддверии запланированной в США встречи руководства Армении и Азербайджана. Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян, как ожидается, на этой неделе посетят Вашингтон для встречи с президентом Дональдом Трампом. Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в ходе визита Баку и Ереван могут объявить о мирном соглашении. "Теоретически Пашинян может сдать Зангезурский коридор, а практически, как говорил мой тезка: "контрабанда - это ремесло". Революция - это тоже ремесло. У нас нет никаких гарантий, что это не произойдет. Пашинян уже сдал почти все (интересы - ред.) и может сдать оставшиеся", - сказал Брутер. Он напомнил о заявлении посла США в Турции Томаса Баррака, который допустил, что Вашингтон готов управлять транспортным коридором у границы Ирана. "Если они туда (в регион - ред.) придут, они оттуда не уйдут", - сказал эксперт, подчеркнув, что интересы российской стороны участники предстоящей встречи "не принимают во внимание". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении. Россия всячески поддерживает переговоры Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 июля 2025 года.

