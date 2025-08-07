Пашинян может подписать меморандум о Зангезурском коридоре, считает эксперт
Абрамян: Пашинян может подписать меморандум, касающийся Зангезурского коридора
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе намеченного визита в США и встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым может подписать меморандум, касающийся так называемого Зангезурского коридора, но это не отвечает интересам Армении, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян.
Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". По данным СМИ, по итогам встречи планируется подписание меморандума о намерении заключить мирное соглашение между Ереваном и Баку.
"Скорее всего, судя по поступающей информации, речь пойдет о (Зангезурском – ред.) коридоре (между Нахичеванью и остальным Азербайджаном – ред.). Алиев, видимо, договорился с Трампом - сделал доброе дело для американцев - передать этот коридор под управление США. Иначе зачем приглашать туда Пашиняна? Пашинян много лет пытался встретиться с Трампом, но ни разу это ему еще не удалось", - заявил Абрамян.
Он напомнил, что были публикации в прессе о том, что по плану США этот коридор будет под контролем американских военных или ЧВК.
"В чем сегодняшний интерес Армении? Сегодня Армения нуждается в том, чтобы получать средства, чтобы решать очень многие социальные и экономические вопросы. Почему бы самим не управлять дорогой? Это были бы реальные, нормальные деньги. Или совместно с Россией. Но нет, нужно обязательно приглашать американцев", - сказал Абрамян.
По его предположению, Пашинян, возможно, пошел на этот шаг, получив какие-то личные гарантии от Азербайджана, Турции или США. "Он полностью выполняет то, что диктуют ему Турция и Баку. И действует в их интересах. Возможно, он получил какие-то гарантии от американцев, но мы знаем, как они на самом деле выполняют свои гарантии", - отметил он.
Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской автономией.
Президент Армении Ваагн Хачатурян 29 июля заявил, что для развития страны следует "открыть ворота" Сюникской области, которая через армянскую территорию связывает Азербайджан с его Нахичеванской автономией.
Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.