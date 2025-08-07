https://ria.ru/20250807/pashinjan-2033929952.html

Пашинян может подписать меморандум о Зангезурском коридоре, считает эксперт

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе намеченного визита в США и встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым может подписать меморандум, касающийся так называемого Зангезурского коридора, но это не отвечает интересам Армении, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян. Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". По данным СМИ, по итогам встречи планируется подписание меморандума о намерении заключить мирное соглашение между Ереваном и Баку. "Скорее всего, судя по поступающей информации, речь пойдет о (Зангезурском – ред.) коридоре (между Нахичеванью и остальным Азербайджаном – ред.). Алиев, видимо, договорился с Трампом - сделал доброе дело для американцев - передать этот коридор под управление США. Иначе зачем приглашать туда Пашиняна? Пашинян много лет пытался встретиться с Трампом, но ни разу это ему еще не удалось", - заявил Абрамян. Он напомнил, что были публикации в прессе о том, что по плану США этот коридор будет под контролем американских военных или ЧВК. По его словам, такие договоренности не отвечают интересам Армении, которой было бы выгоднее управлять этой стратегически важной магистралью самой или совместно с Россией. "В чем сегодняшний интерес Армении? Сегодня Армения нуждается в том, чтобы получать средства, чтобы решать очень многие социальные и экономические вопросы. Почему бы самим не управлять дорогой? Это были бы реальные, нормальные деньги. Или совместно с Россией. Но нет, нужно обязательно приглашать американцев", - сказал Абрамян. По его предположению, Пашинян, возможно, пошел на этот шаг, получив какие-то личные гарантии от Азербайджана, Турции или США. "Он полностью выполняет то, что диктуют ему Турция и Баку. И действует в их интересах. Возможно, он получил какие-то гарантии от американцев, но мы знаем, как они на самом деле выполняют свои гарантии", - отметил он. Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской автономией. Президент Армении Ваагн Хачатурян 29 июля заявил, что для развития страны следует "открыть ворота" Сюникской области, которая через армянскую территорию связывает Азербайджан с его Нахичеванской автономией. Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.

