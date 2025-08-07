Рейтинг@Mail.ru
Пашинян может подписать меморандум о Зангезурском коридоре, считает эксперт - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/pashinjan-2033929952.html
Пашинян может подписать меморандум о Зангезурском коридоре, считает эксперт
Пашинян может подписать меморандум о Зангезурском коридоре, считает эксперт - РИА Новости, 07.08.2025
Пашинян может подписать меморандум о Зангезурском коридоре, считает эксперт
Армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе намеченного визита в США и встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и президентом Азербайджана... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T14:23:00+03:00
2025-08-07T14:23:00+03:00
в мире
армения
сша
азербайджан
дональд трамп
никол пашинян
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598888078_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_24e5ab068412210f291977dc4d6746cf.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе намеченного визита в США и встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым может подписать меморандум, касающийся так называемого Зангезурского коридора, но это не отвечает интересам Армении, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян. Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". По данным СМИ, по итогам встречи планируется подписание меморандума о намерении заключить мирное соглашение между Ереваном и Баку. "Скорее всего, судя по поступающей информации, речь пойдет о (Зангезурском – ред.) коридоре (между Нахичеванью и остальным Азербайджаном – ред.). Алиев, видимо, договорился с Трампом - сделал доброе дело для американцев - передать этот коридор под управление США. Иначе зачем приглашать туда Пашиняна? Пашинян много лет пытался встретиться с Трампом, но ни разу это ему еще не удалось", - заявил Абрамян. Он напомнил, что были публикации в прессе о том, что по плану США этот коридор будет под контролем американских военных или ЧВК. По его словам, такие договоренности не отвечают интересам Армении, которой было бы выгоднее управлять этой стратегически важной магистралью самой или совместно с Россией. "В чем сегодняшний интерес Армении? Сегодня Армения нуждается в том, чтобы получать средства, чтобы решать очень многие социальные и экономические вопросы. Почему бы самим не управлять дорогой? Это были бы реальные, нормальные деньги. Или совместно с Россией. Но нет, нужно обязательно приглашать американцев", - сказал Абрамян. По его предположению, Пашинян, возможно, пошел на этот шаг, получив какие-то личные гарантии от Азербайджана, Турции или США. "Он полностью выполняет то, что диктуют ему Турция и Баку. И действует в их интересах. Возможно, он получил какие-то гарантии от американцев, но мы знаем, как они на самом деле выполняют свои гарантии", - отметил он. Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской автономией. Президент Армении Ваагн Хачатурян 29 июля заявил, что для развития страны следует "открыть ворота" Сюникской области, которая через армянскую территорию связывает Азербайджан с его Нахичеванской автономией. Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.
https://ria.ru/20250807/pashinyan-2033908542.html
https://ria.ru/20250731/pashinyan-2032660770.html
https://ria.ru/20250807/ekspert-2033923961.html
армения
сша
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598888078_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_40eaeae35bd40bb77c89f68c79570f4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, сша, азербайджан, дональд трамп, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, Армения, США, Азербайджан, Дональд Трамп, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
Пашинян может подписать меморандум о Зангезурском коридоре, считает эксперт

Абрамян: Пашинян может подписать меморандум, касающийся Зангезурского коридора

© Sputnik | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе намеченного визита в США и встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым может подписать меморандум, касающийся так называемого Зангезурского коридора, но это не отвечает интересам Армении, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян.
Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". По данным СМИ, по итогам встречи планируется подписание меморандума о намерении заключить мирное соглашение между Ереваном и Баку.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Пашинян сдал практически все интересы Армении, считает эксперт
Вчера, 13:10
"Скорее всего, судя по поступающей информации, речь пойдет о (Зангезурском – ред.) коридоре (между Нахичеванью и остальным Азербайджаном – ред.). Алиев, видимо, договорился с Трампом - сделал доброе дело для американцев - передать этот коридор под управление США. Иначе зачем приглашать туда Пашиняна? Пашинян много лет пытался встретиться с Трампом, но ни разу это ему еще не удалось", - заявил Абрамян.
Он напомнил, что были публикации в прессе о том, что по плану США этот коридор будет под контролем американских военных или ЧВК.
По его словам, такие договоренности не отвечают интересам Армении, которой было бы выгоднее управлять этой стратегически важной магистралью самой или совместно с Россией.
"В чем сегодняшний интерес Армении? Сегодня Армения нуждается в том, чтобы получать средства, чтобы решать очень многие социальные и экономические вопросы. Почему бы самим не управлять дорогой? Это были бы реальные, нормальные деньги. Или совместно с Россией. Но нет, нужно обязательно приглашать американцев", - сказал Абрамян.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
СМИ: действия Пашиняна препятствуют помощи Армении со стороны ЕС
31 июля, 16:54
По его предположению, Пашинян, возможно, пошел на этот шаг, получив какие-то личные гарантии от Азербайджана, Турции или США. "Он полностью выполняет то, что диктуют ему Турция и Баку. И действует в их интересах. Возможно, он получил какие-то гарантии от американцев, но мы знаем, как они на самом деле выполняют свои гарантии", - отметил он.
Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской автономией.
Президент Армении Ваагн Хачатурян 29 июля заявил, что для развития страны следует "открыть ворота" Сюникской области, которая через армянскую территорию связывает Азербайджан с его Нахичеванской автономией.
Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Эксперт прокомментировал предстоящую встречу Пашиняна, Алиева и Трампа
Вчера, 14:05
 
В миреАрменияСШААзербайджанДональд ТрампНикол ПашинянИльхам Алиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала