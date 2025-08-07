Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил шансы Пашиняна подписать мирный договор с Азербайджаном - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/pashinjan-2033926361.html
Эксперт оценил шансы Пашиняна подписать мирный договор с Азербайджаном
Эксперт оценил шансы Пашиняна подписать мирный договор с Азербайджаном - РИА Новости, 07.08.2025
Эксперт оценил шансы Пашиняна подписать мирный договор с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян может подписать мирный договор с Азербайджаном в угоду личной безопасности, даже если для этого придется предать интересы... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T14:10:00+03:00
2025-08-07T14:10:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
сша
никол пашинян
евгений михайлов
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598888078_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_24e5ab068412210f291977dc4d6746cf.jpg
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян может подписать мирный договор с Азербайджаном в угоду личной безопасности, даже если для этого придется предать интересы армянского народа, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Правительство Армении подтвердило ранее распространенную в СМИ информацию, что в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По данным американских СМИ, в ходе встречи лидеров возможно подписание мирного договора. "Подписание Николом Пашиняном меморандума о мире с Ильхамом Алиевым в США было вполне предсказуемым шагом со стороны нынешнего руководства Армении, нацелившегося на полный разрыв стратегических отношений с Россией. Этот шаг выглядит откровенным предательством Москвы в угоду личной безопасности, в которой Пашинян сейчас будет нуждаться как никогда. Он может подписать документ, даже если для этого придется предать интересы армянского народа", - сказал собеседник агентства. По его мнению, если с Баку изначально все было ясно, то все-таки хоть какая-то надежда на благоразумие армянских элит оставалась. "В случае принятия меморандума Армения еще больше потеряет свою субъектность, что в будущем приведет к полной потере государственности, и совершенно очевидно, что армянский народ в итоге останется один на один со своими историческими противниками", - подчеркнул Михайлов.
https://ria.ru/20250724/mid-2031170679.html
армения
азербайджан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598888078_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_40eaeae35bd40bb77c89f68c79570f4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, сша, никол пашинян, евгений михайлов, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, США, Никол Пашинян, Евгений Михайлов, Ильхам Алиев
Эксперт оценил шансы Пашиняна подписать мирный договор с Азербайджаном

Михайлов: Пашинян готов предать интересы Армении ради личной безопасности

© Sputnik | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян может подписать мирный договор с Азербайджаном в угоду личной безопасности, даже если для этого придется предать интересы армянского народа, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
Правительство Армении подтвердило ранее распространенную в СМИ информацию, что в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По данным американских СМИ, в ходе встречи лидеров возможно подписание мирного договора.
"Подписание Николом Пашиняном меморандума о мире с Ильхамом Алиевым в США было вполне предсказуемым шагом со стороны нынешнего руководства Армении, нацелившегося на полный разрыв стратегических отношений с Россией. Этот шаг выглядит откровенным предательством Москвы в угоду личной безопасности, в которой Пашинян сейчас будет нуждаться как никогда. Он может подписать документ, даже если для этого придется предать интересы армянского народа", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, если с Баку изначально все было ясно, то все-таки хоть какая-то надежда на благоразумие армянских элит оставалась. "В случае принятия меморандума Армения еще больше потеряет свою субъектность, что в будущем приведет к полной потере государственности, и совершенно очевидно, что армянский народ в итоге останется один на один со своими историческими противниками", - подчеркнул Михайлов.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
МИД: Запад хочет перевести примирение Армении и Азербайджана на свои рельсы
24 июля, 15:17
 
В миреАрменияАзербайджанСШАНикол ПашинянЕвгений МихайловИльхам Алиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала