Эксперт оценил шансы Пашиняна подписать мирный договор с Азербайджаном

Эксперт оценил шансы Пашиняна подписать мирный договор с Азербайджаном - РИА Новости, 07.08.2025

Эксперт оценил шансы Пашиняна подписать мирный договор с Азербайджаном

07.08.2025

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян может подписать мирный договор с Азербайджаном в угоду личной безопасности, даже если для этого придется предать интересы армянского народа, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Правительство Армении подтвердило ранее распространенную в СМИ информацию, что в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По данным американских СМИ, в ходе встречи лидеров возможно подписание мирного договора. "Подписание Николом Пашиняном меморандума о мире с Ильхамом Алиевым в США было вполне предсказуемым шагом со стороны нынешнего руководства Армении, нацелившегося на полный разрыв стратегических отношений с Россией. Этот шаг выглядит откровенным предательством Москвы в угоду личной безопасности, в которой Пашинян сейчас будет нуждаться как никогда. Он может подписать документ, даже если для этого придется предать интересы армянского народа", - сказал собеседник агентства. По его мнению, если с Баку изначально все было ясно, то все-таки хоть какая-то надежда на благоразумие армянских элит оставалась. "В случае принятия меморандума Армения еще больше потеряет свою субъектность, что в будущем приведет к полной потере государственности, и совершенно очевидно, что армянский народ в итоге останется один на один со своими историческими противниками", - подчеркнул Михайлов.

