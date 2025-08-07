https://ria.ru/20250807/orlov-2033898664.html

Глава Приамурья обсудил с жителями Ивановского округа дороги и паводок

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов обсудил с жителями Ивановского округа ремонт дорог и паводок, глава региона также отметил динамичное развитие территории, сообщает правительство области. Губернатор во время рабочего визита на территорию поблагодарил главу Ивановского округа за хорошую работу. "Ивановский округ развивается быстрыми темпами. Здесь большой объем дорожного строительства, возводится жилье, построен детский сад. Многое сделано в сфере культуры, по здравоохранению практически нет вопросов — это редкость для Амурской области. Считаю, что район развивается динамично, команда работает хорошо", - сказал Орлов. Кроме того, глава региона ответил на вопросы жителей округа. Основные темы касались последствий обильных дождей и дорог. В Ивановском округе в связи с паводковой ситуацией был введен локальный режим ЧС. Пострадавшими признаны 15 домовладений. Жителям осенью компенсируют утраченный урожай - овощами. От обильных осадков также пострадали две региональные трассы. Движение уже восстановлено, ремонт начнут после схода воды, сметы готовы. Всего в 2025 году на ремонт дорог местного значения направлено 221,4 миллиона рублей. Планируется привести в порядок участки общей протяженностью около 13,3 километра. Продолжается ремонт автодорог в селе Ивановка, завершается обустройство подъезда к детскому саду, отмечают в правительстве области. Продолжается установка автобусных остановок и освещение дорог на школьных маршрутах. На эти цели выделено 28,5 миллиона рублей. В этом году планируется установить 4 остановочных павильона в районном центре и 8 — в шести других населенных пунктах округа. Также заменят 485 светильников уличного освещения в 7 селах, добавили в правительстве. В планах дальнейшая реконструкция участка федеральной дороги "Амур", которая проходит в том числе по Ивановскому округу. Как отметил губернатор, за последние годы интенсивность движения транспорта на участке дороги в районе Благовещенска увеличилась в разы. В настоящее время планируется капительный ремонт участка трассы с 91-го по 113-й километр в районе села Ивановка. По проекту уже получено положительное заключение Главгосэкспертизы. В ходе работ проезжую часть расширят до четырех полос с разделением встречных потоков автотранспорта. Реализация этого проекта планировалась до 2030 года, но было принято решение начать работы раньше. Жители села Ерковцы попросили губернатора капитально отремонтировать аварийный Дом культуры. Это единственное место в населенном пункте, где люди могут собраться вместе, в том числе для обсуждения общественных вопросов. По информации министерства культуры области, проектно-сметная документация на ремонт готова, изыскиваются средства на ремонт учреждения.

