В ООН высказались о возможной встрече Путина и Трампа
В ООН высказались о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
В ООН высказались о возможной встрече Путина и Трампа
ООН приветствует все усилия по достижению мира на Украине, заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя...
2025-08-07T19:23:00+03:00
2025-08-07T19:23:00+03:00
2025-08-07T19:34:00+03:00
ООН, 7 авг – РИА Новости. ООН приветствует все усилия по достижению мира на Украине, заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя возможную встречу президентов РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа."Посмотрим, что произойдет. Но, безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на установление мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности", – сказал Хак в четверг в ходе брифинга для журналистов.Президент РФ Владимир Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка.
В ООН высказались о возможной встрече Путина и Трампа
Офис генсека ООН положительно отреагировал на новость о встрече Путина и Трампа