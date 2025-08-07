https://ria.ru/20250807/oon-2034016949.html

В ООН высказались о возможной встрече Путина и Трампа

В ООН высказались о возможной встрече Путина и Трампа

ООН, 7 авг – РИА Новости. ООН приветствует все усилия по достижению мира на Украине, заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя возможную встречу президентов РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа."Посмотрим, что произойдет. Но, безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на установление мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности", – сказал Хак в четверг в ходе брифинга для журналистов.Президент РФ Владимир Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка.

