В ООН высказались о возможной встрече Путина и Трампа
19:23 07.08.2025 (обновлено: 19:34 07.08.2025)
В ООН высказались о возможной встрече Путина и Трампа
ООН приветствует все усилия по достижению мира на Украине, заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя... РИА Новости, 07.08.2025
ООН, 7 авг – РИА Новости. ООН приветствует все усилия по достижению мира на Украине, заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя возможную встречу президентов РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа."Посмотрим, что произойдет. Но, безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на установление мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности", – сказал Хак в четверг в ходе брифинга для журналистов.Президент РФ Владимир Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка.
украина, оон, в мире, россия, сша, владимир путин, фархан хак, дональд трамп
Украина, ООН, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Фархан Хак, Дональд Трамп
ООН, 7 авг – РИА Новости. ООН приветствует все усилия по достижению мира на Украине, заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя возможную встречу президентов РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Посмотрим, что произойдет. Но, безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на установление мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности", – сказал Хак в четверг в ходе брифинга для журналистов.
Президент РФ Владимир Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка.
В Европе дали совет США после сообщения о встрече Путина и Трампа
Вчера, 17:19
 
Украина ООН В мире Россия США Владимир Путин Фархан Хак Дональд Трамп
 
 
